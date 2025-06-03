Масштабний блекаут у Запорізькій області через вибухи на підстанціях

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко зранку, 3 червня, повідомив, що у Молочанську та Мелітополі зайнялися пожежі на розподільчих підстанціях.

Близько 600 тисяч мешканців тимчасово окупованої території Запорізької області зазнали серйозних незручностей, перебуваючи без електрики та мобільного зв’язку протягом 18 годин. Ці проблеми виникли внаслідок вибухів, які сталися 2 червня близько 22 години в містах Молочанськ та Мелітополь.

Згідно з інформацією, отриманою з надійних джерел, вибухи призвели до пожеж на розподільчих станціях, що, ймовірно, стало причиною масштабного блекауту в регіоні. Наразі триває процес відновлення електропостачання.

Один з мешканців ТОТ Запорізької області, який побажав залишитися анонімним, розповів про ситуацію вночі, коли не лише зникло світло, але й мобільний зв’язок, а також виникли проблеми з водопостачанням:

“Більшість мешканців залишились без світла і військові об’єкти також. Був завданий удар у розподільчі підстанції Мелітополя та Молочанська. У Мелітополі загасили, а у Молочанську вранці ще горіло. Також на АЗС зранку черги були у Мелітополі…”

У русі опору “Жовта стрічка” підтвердили, що в багатьох населених пунктах області не було електрики, зокрема в Бердянську, де електропостачання почали відновлювати лише близько 15-ї години:

“В Мелітополі світло дали близько 16-ї. Води, кажуть, не буде до ранку. Ми потерпимо, нехай наші працюють. Чули близько 11 ночі кілька разів автоматні черги, намагалися збити дрони”.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко вранці 3 червня повідомив про пожежі на розподільчих підстанціях у Молочанську та Мелітополі.

Окупаційна влада Запорізької області 2 червня близько опівночі підтвердила пошкодження високовольтного обладнання у північно-західній частині регіону.

У дописі так званого губернатора тимчасово окупованої Запорізької області Євгена Балицького зазначено:

“Відсутня електроенергія по всій території регіону”.

На ранок псевдоочільник надав більш детальну інформацію: без електропостачання залишалися понад 600 тисяч абонентів у 457 населених пунктах.

Раніше повідомлялося, що 2 червня в тимчасово окупованому Мелітополі сталася пожежа внаслідок атаки безпілотників, що також призвело до проблем з електропостачанням у деяких районах міста.