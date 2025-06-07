Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 7 червня о 03:10 Харків зазнав масованої атаки з боку Росії, під час якої пролунало 42 вибухи. Ворог використав ударні безпілотники “Шахед”, керовані авіабомби та ракети. Внаслідок обстрілів сталося влучання у багатоповерхівку, що призвело до виникнення пожеж і постраждалих. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

“Харків під масованою комбінованою атакою з повітря. Понад десять «Шахедів» ударили по місту, є попередня інформація про кілька влучань ракет та КАБів. Є попередні дані про постраждалих. Атака на Харків триває.” – Ігор Терехов

У житловому будинку в центрі міста горять квартири з 6-го по 9-й поверх. За попередніми даними, під завалами можуть перебувати люди, про що повідомив міський голова о 04:23.

Крім того, у Київському районі Харкова зафіксовано влучання безпілотника “Шахед” у цивільне підприємство, що також спричинило пожежу. Цю інформацію підтвердив Ігор Терехов, посилаючись на дані Ситуаційного центру.

О 03:42 Терехов повідомив про попередні дані, що одне з влучань сталося у центрі Харкова. Внаслідок удару постраждали двоє людей, серед яких півторамісячне немовля. Київський та Основ’янський райони також зазнали атак. За словами керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, щонайменше шість влучань зафіксовано на території підприємства у Київському районі, а в Основ’янському районі є постраждалі.

Ігор Терехов зазначив, що шестеро людей звернулися по медичну допомогу через удари по середмістю Харкова. Ситуація залишається напруженою, новини оновлюються.

Попередні атаки на Харків у травні та на початку червня

Вночі 5 червня Слобідський район Харкова зазнав удару російських дронів і ракет, два безпілотники влучили у багатоповерхівки. У ніч на 4 червня Росія завдала комбінованого удару по Новобаварському району, використавши дев’ять “Шахедів” та дві ракети Х-35. Внаслідок обстрілу один чоловік отримав поранення.

Близько 04:08 2 червня у Харкові пролунали вибухи: спочатку безпілотники влучили у Холодногірський район, а пізніше дві балістичні ракети були випущені по Київському району.

Вночі 31 травня у місті пролунала серія вибухів, які тривали з 02:59 до 03:07. За цей час мешканці різних районів почули вісім вибухів, зокрема у Шевченківському та Київському районах.

Тролейбусне депо у Слобідському районі постраждало від восьми влучань “Шахедів” 30 травня. Пошкоджено тролейбуси, троє людей звернулися по медичну допомогу.

6 травня Харків атакували 20 “Шахедів”, у чотирьох районах зафіксували вісім влучань. Четверо людей зазнали гострого стресу. Одне з уражень припало на ринок “Барабашово”, де внаслідок удару сталася пожежа, знищено щонайменше 90 магазинів.