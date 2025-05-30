Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

30 травня 2025 року Харків став мішенню для масованої атаки російських ударних безпілотників “Шахед”. Вибухи пролунали в різних частинах міста, зокрема у Слобідському районі. Повітряні сили України заздалегідь попереджали про можливу загрозу, і атака розпочалася близько 03:01, тривала приблизно 20 хвилин.

За інформацією Олега Синєгубова, керівника Харківської обласної військової адміністрації, було зафіксовано удари восьми безпілотників. Міський голова Ігор Терехов зазначив, що удари влучили в територію одного з комунальних підприємств у Слобідському районі. На момент 03:41 не було повідомлень про постраждалих.

Проте згодом стало відомо, що під час атаки постраждала 61-річна працівниця комунального підприємства, яка перебувала на місці події. Їй надається медична допомога, про що повідомив Олег Синєгубов.

Внаслідок ударів у Слобідському районі також було пошкоджено кілька житлових будинків. Станом на 04:00 нових даних про постраждалих не надходило, але ситуація продовжує уточнюватися.

Ця атака стала не першою для Харкова. Раніше, 6 травня, місто також зазнало удару 20 безпілотників “Шахед”. Тоді вісім влучань було зафіксовано в чотирьох районах, внаслідок чого четверо людей отримали гострий стрес. Особливо постраждав ринок “Барабашово”, де через удар виникла пожежа, що знищила щонайменше 90 магазинів.

Мешканців Харкова закликають бути уважними та слідкувати за офіційними повідомленнями, щоб залишатися в курсі подій та рекомендацій щодо безпеки.