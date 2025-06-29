Як повідомив Telegram-канал начальника Львівської ОВА Максима Козицького

В ніч на 29 червня Львівщина стала свідком масованої атаки з боку російських військ, які використали безпілотники “шахеди”. Вибухи були чутні в різних частинах регіону, проте система протиповітряної оборони (ППО) активно працювала, намагаючись відбити удари.

Максим Козицький, начальник Львівської обласної військової адміністрації, закликав населення до обережності:

“На Львівщині працює ППО. Нічого не знімайте і ніде не публікуйте!” – Максим Козицький

О 01:20 була оголошена повітряна тривога через загрозу з боку бойових безпілотників. Лише через 23 хвилини, о 01:43, Козицький підтвердив, що загроза для Львова залишається високою, а Повітряні Сили повідомили про рух безпілотників у напрямку міста.

О 02:09 винищувач МіГ-31К з аеродрому Саваслейка піднявся в повітря для перехоплення загрози. Незабаром, о 02:21, мер Львова Андрій Садовий повідомив про ще один “шахед”, що наближається до міста.

Вибухи пролунали о 02:22, а о 02:56 Садовий підтвердив, що безпілотник увійшов на територію Львова, викликавши серію вибухів. О 03:01 Козицький закликав мешканців триматися подалі від вікон.

О 03:39 у Львові знову почулися вибухи, а о 03:40 зафіксували повторний зліт МіГів для захисту повітряного простору.