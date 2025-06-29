Як повідомив Telegram-канал начальника Львівської ОВА Максима Козицького
В ніч на 29 червня Львівщина стала свідком масованої атаки з боку російських військ, які використали безпілотники “шахеди”. Вибухи були чутні в різних частинах регіону, проте система протиповітряної оборони (ППО) активно працювала, намагаючись відбити удари.
Максим Козицький, начальник Львівської обласної військової адміністрації, закликав населення до обережності:
“На Львівщині працює ППО. Нічого не знімайте і ніде не публікуйте!”
О 01:20 була оголошена повітряна тривога через загрозу з боку бойових безпілотників. Лише через 23 хвилини, о 01:43, Козицький підтвердив, що загроза для Львова залишається високою, а Повітряні Сили повідомили про рух безпілотників у напрямку міста.
О 02:09 винищувач МіГ-31К з аеродрому Саваслейка піднявся в повітря для перехоплення загрози. Незабаром, о 02:21, мер Львова Андрій Садовий повідомив про ще один “шахед”, що наближається до міста.
Вибухи пролунали о 02:22, а о 02:56 Садовий підтвердив, що безпілотник увійшов на територію Львова, викликавши серію вибухів. О 03:01 Козицький закликав мешканців триматися подалі від вікон.
О 03:39 у Львові знову почулися вибухи, а о 03:40 зафіксували повторний зліт МіГів для захисту повітряного простору.
Схожі новини для вас:
- Ввечері 28 червня в Харкові сталися вибухи через атаку безпілотників, постраждало передмістя, є поранений.
- Україна розробляє інноваційні технології для протидії російським ударним дронам, адаптуючи оборону до нових викликів та комбінованих атак.
- У Львівській області розпочато розслідування через суперечливі обставини загибелі військовослужбовця Богдана Вовка, якого поховали, але потім з’явилося відео з ним живим у полоні.