Масова евакуація на Синельниківщині: волонтери врятували 52 особи

Як йдеться на Facebook-сторінці організації ‘Проліска’

14 червня волонтери гуманітарної місії “Проліска” провели масову евакуацію з прифронтових сіл Межівської та Маломихайлівської громад, розташованих у Синельниківському районі Дніпропетровщини. В результаті цієї акції вдалося врятувати 52 особи, серед яких 17 дітей.

Ця евакуація стала наймасштабнішою за останній час на території Синельниківщини, про що повідомили на Facebook-сторінці організації.

“Ці врятовані люди – це родини, які змушені були залишити дім заради життя, літні люди, що довго вагаються, коли треба вирушати з небезпечної зони, та діти, які нарешті відчувають надію на краще майбутнє.” – Гуманітарна місія “Проліска”

Волонтери підкреслили, що населені пункти Маломихайлівської та Межівської громад постійно піддаються загрозі обстрілів, тому режим обов’язкової евакуації є критично важливим для збереження життя. Команда гуманітарної місії працює безперервно, щоб забезпечити безпеку мешканців.

З 1 червня 2025 року в трьох громадах Синельниківщини оголошено примусову евакуацію для сімей з дітьми. Це стосується деяких населених пунктів Великомихайлівської, Маломихайлівської та Межівської громад.

Згідно з розпорядженням, евакуйовані діти разом із батьками або особами, які їх замінюють, розміщуються у закладах соціального захисту. Там їм надають допомогу в оформленні довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб та призначення всіх необхідних виплат.