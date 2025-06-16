Лісова пожежа біля Афін: евакуація та боротьба з вогнем

Про це агентство Reuters.

Внаслідок потужної лісової пожежі, що спалахнула поблизу Афін, грецька влада прийняла рішення про евакуацію мешканців. Цю інформацію підтвердило агентство Reuters.

Для боротьби з вогнем до села Ано-Сулі, яке знаходиться приблизно за 40 кілометрів від столиці, було направлено 120 пожежників, підтримуваних 17 літаками та 30 пожежними автомобілями. Місцеві жителі, а також мешканці сусіднього міста Марафона, отримали рекомендацію залишити свої домівки.

Соціальні мережі заповнені відео та фотографіями, які демонструють масштаби цієї лісової пожежі, з якою рятувальники продовжують активно боротися.