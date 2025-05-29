Зсув льодовика в швейцарському селі Блаттен: руйнування та загроза повені

Про це повідомляє Reuters.

У швейцарському селі Блаттен, розташованому в мальовничих Альпах, відбувся масштабний зсув льодовика Берч, який накрив більшу частину населеного пункту. Внаслідок цієї катастрофи зник безвісти 64-річний чоловік, і його пошуками займаються рятувальні служби та армія. Про це повідомляють місцеві новини.

Евакуація жителів Блаттена розпочалася ще понад тиждень тому, коли почалися обвали частини гори, що знаходиться за льодовиком. Проте, за інформацією рятувальників, чоловік залишався в зоні небезпеки, де відбувалися потоки льоду, бруду та каміння.

Зсув накрив приблизно 90% села, і на місце події прибули фахівці з порятунку, а також військові для надання допомоги. Вцілілі будинки все ще видніються серед руйнувань, які стали наслідком масивного каменепаду та льодовикового зсуву, що стався 29 травня 2025 року.

Експерти висловлюють занепокоєння, що уламки льодовика заблокували річку, що протікає поруч, що призвело до утворення нового озера і створило загрозу повені, додатково ускладнюючи ситуацію.

«Це найгірше, що ми могли собі уявити. Ця подія залишає нас шокованими», – зазначив міністр навколишнього середовища Швейцарії Альберт Роесті на пресконференції в кантоні Вале, де розташоване село.

Зсув льодовика викликав занепокоєння щодо впливу глобального потепління на альпійську вічну мерзлоту, хоча експерти поки що обережно пов’язують цю катастрофу з наслідками зміни клімату.

Руйнування частини льодовика в долині Лотшенталь сталося після того, як протягом кількох днів почалися обвали ділянок гори, що призвело до зсуву льодовикової маси.

Професор екології та клімату Цюріхського університету Крістіан Хуґґель підкреслив, що на ситуацію в Блаттені вплинули різні фактори, зокрема потепління в Альпах, яке негативно позначається на вічній мерзлоті. Він також зазначив, що заблокування річки Лонза, яка протікає поруч, може стати серйозною проблемою, оскільки щодня там накопичується до 1 мільйона кубометрів води.