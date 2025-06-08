Масові протести в Мадриді проти уряду Педро Санчеса

Про це The Guardian.

У столиці Іспанії, Мадриді, відбувся масовий протест, в якому взяли участь десятки тисяч людей, що виступили проти уряду прем’єр-міністра Педро Санчеса. Демонстранти вимагали проведення дострокових загальних виборів.

Згідно з даними делегації центрального уряду, організоване опозиційною консервативною Народною партією (РР) зібрання, що проходило під гаслом “Мафія чи демократія”, залучило від 45 000 до 50 000 учасників. Однак організатори стверджують, що їх було близько 100 тисяч.

Протестуючі зібралися на площі Іспанії, тримаючи плакати з написами “Санчес – зрадник” та “Уряд – у відставку”. Лідер РР Альберто Нуньєз Фейхоо знову закликав до проведення дострокових виборів.

“Іспанії потрібна революція гідності і свободи – і ми очолимо цю революцію з вулиць і біля виборчих урн. Пане Санчес, перестаньте ховатися, брехати і тікати. Іспанія дуже добре знає, хто ви і що ви зробили. Поступіться демократії. Оголосіть вибори: ми хочемо їх зараз, тому що ніхто за це не голосував, навіть ваші прихильники.” – Альберто Нуньєз Фейхоо

Уряд Санчеса зазнає критики через численні звинувачення у корупції, які з’явилися протягом останнього року. Тиск на Іспанську соціалістичну робітничу партію (PSOE) посилився після звинувачення колишнього члена партії у спробі організувати “наклепницьку кампанію” проти поліцейського підрозділу Цивільної гвардії, що розслідував справи, пов’язані з дружиною Санчеса Бегоньєю Гомес, його братом Девідом Санчесом та колишнім міністром транспорту Хосе Льюїсом Абалосом.

Прем’єр-міністр у відповідь звинуватив своїх політичних і медійних опонентів у проведенні “операції з переслідування і залякування” проти нього та його дружини, стверджуючи, що ці неправдиві звинувачення спрямовані на його “особистий і політичний колапс”.