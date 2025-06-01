Масована ракетна атака на Київщину: безпілотники та ракети, постраждало 10 будинків

Про це повідомив голова КОВА Микола Калашник у своєму телеграм-каналі

В ніч на 1 червня Київщина зазнала масованої атаки з боку Російської Федерації, в ході якої були використані безпілотники, а також крилаті та балістичні ракети.

У результаті обстрілу в Білоцерківському районі постраждало 10 приватних будинків. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Він зазначив, що підрозділ «Чисте небо» зміг перехопити 15 безпілотників, і, на щастя, серед цивільного населення немає постраждалих.

Внаслідок атаки в будинках вибито вікна, пошкоджені фасади та дахи. Власникам пошкодженого житла обіцяють надати необхідну допомогу для відновлення.

Повітряна тривога в Київській області триває вже понад 11 годин, і заходи з протиповітряної оборони продовжуються.