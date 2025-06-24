Масована ракетна атака на Дніпро 24 червня: жертви та руйнування

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

24 червня вранці Російська Федерація здійснила масовану ракетну атаку на місто Дніпро. Цей жахливий обстріл призвів до загибелі 17 осіб, а 279 людей отримали поранення, з яких 12 перебувають у критичному стані.

Внаслідок атаки зазнали значних пошкоджень численні багатоквартирні та приватні будинки, медичні заклади, школи, дитячі садки, магазини та інші об’єкти інфраструктури міста.

Журналісти поспілкувалися з постраждалими та свідками подій, які поділилися своїми враженнями про наслідки ракетного удару та стан постраждалих.

“Ми почули вибухи, а потім побачили, як руйнуються будинки навколо. Люди в паніці намагаються врятуватися, багато поранених і загиблих. Це справжня трагедія для нашого міста.” – Очевидець подій

На даний момент тривають роботи з ліквідації наслідків атаки, а також надання допомоги постраждалим. Місцева влада закликає мешканців зберігати спокій і дотримуватися правил безпеки.