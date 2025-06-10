Масований ракетний удар по Києву 10 червня: вибухи, пожежі та руйнування

Як повідомляє міський голова Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі

У ніч на 10 червня Київ зазнав масованого удару з боку Росії, що супроводжувався серією потужних вибухів. Вибухи пролунали в різних районах столиці, викликавши численні руйнування та пожежі. Повітряна тривога була оголошена опівночі, а через півгодини почалися вибухи.

Міський голова Віталій Кличко повідомив про активну роботу протиповітряної оборони, яка намагалася зупинити російські безпілотники в Оболонському районі. Через дві години після першої серії вибухів пролунали повторні вибухи, один з дронів впав у Деснянському районі.

Медики були викликані до Дарницького, Шевченківського та Оболонського районів. Кличко зазначив, що в столиці зафіксовано велику кількість безпілотників, які намагалися атакувати місто. У Шевченківському районі загорілися автомобілі, а в Оболонському уламки дронів впали на територію школи.

У Дарницькому районі медики надали допомогу одному постраждалому, оскільки уламки дронів впали на приватний будинок та відкриту місцевість. Рештки дронів також були виявлені на Подолі.

Згодом Кличко повідомив про пожежі в кількох районах столиці. У Шевченківському районі загоряння сталося на балконі житлового будинку та в бізнес-центрі. У Солом’янському районі вогонь спалахнув у багатоповерхівці, а на Оболоні загорілася аптека та склади. Одну постраждалу особу було госпіталізовано.

Голова Оболонської РДА Фесик підтвердив загоряння в промисловій зоні району. За даними КМВА, станом на 3:25 у Києві в Дарницькому, Оболонському та Шевченківському районах зафіксовано руйнування та пошкодження житлових будинків.

Внаслідок нічної атаки постраждали 7 районів столиці, де зафіксовані часткові руйнування та займання в багатоповерхівках і приватних будинках. Також палали автомобілі та складські приміщення, про що повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Кореспонденти повідомляють про сильне задимлення та погіршення якості повітря в кількох районах міста.

В Оболонському районі внаслідок атаки сталося загоряння на 1 і 2 поверхах багатоповерхівки, ушкоджень зазнали 18 квартир. Одну людину було госпіталізовано, про що розповів голова Оболонської РДА Кирило Фесик.

“Оболонь була однією з головних мішеней. Велика кількість вибухів та велика кількість загорянь. Житловий сектор частково постраждав. Усуваємо наслідки, розгортаємо штаб, будемо займатися організацією допомоги і прибиранням завалів.” – Кирило Фесик

Ситуація в місті залишається напруженою, новини оновлюються.