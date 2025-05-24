Масована повітряна атака на Київ 24 травня: вибухи, пожежі та поранені

Як повідомляє Суспільне.

У ніч на 24 травня Київ зазнав масованої повітряної атаки з боку Росії, що супроводжувалася серією потужних вибухів. За попередніми даними, щонайменше вісім осіб отримали поранення, а уламки впали в різних районах столиці.

Повітряна тривога в Києві була оголошена о 21:54 23 травня через загрозу з боку російських безпілотників. Після цього в місті почалися вибухи, про що повідомили кореспонденти. Згодом у Київській міській військовій адміністрації підтвердили, що уламки впали в Голосіївському районі, завдавши шкоди автомобілям та вікнам будівель.

Опівночі мер Києва Віталій Кличко повідомив, що понад 20 російських БпЛА наближаються до столиці з трьох напрямків: Броварського, Вишгородського та Бориспільського. Невдовзі після цього в Києві пролунали нові вибухи, під час яких активно працювали сили протиповітряної оборони.

Станом на 3:00 у Солом’янському районі спалахнула пожежа в квартирі житлового будинку, у Святошинському районі загорілося нежитлове приміщення, а в Оболонському уламки впали на торговий центр і житловий будинок. Також повідомлялося про падіння уламків у Дніпровському та Шевченківському районах.

Згідно з інформацією, вісім осіб постраждали внаслідок атаки. Двоє з них були госпіталізовані в Дніпровському районі, а ще шестеро отримали медичну допомогу на місці події у Святошинському районі.

Голова Оболонської районної адміністрації Кирило Фесик зазначив, що уламки влучили в житловий будинок, і для координації дій було розгорнуто штаб. Екстрені служби активно працюють над ліквідацією наслідків атаки.

У коментарі Фесик розповів, що в житловому будинку на Оболоні загорівся практично весь під’їзд. “Триває пошукова операція, працюють вибухотехніки. Попередньо, інформації про жертви немає. У найближчі півгодини буде розгорнуто штаб у школі №20”, – додав він.

Мешканка будинку Ванда Бондаренко поділилася своїми враженнями: “Я ще у 2022 році заклеїла вікна у своїй квартирі скотчем. Лише одне вікно на балконі залишилося не заклеєним, і його вибило під час атаки. Я думала, що все минеться, але потім почула вибух, і скло полетіло на балкон. Я хотіла вискочити, але дим у коридорі заважав. Дочекалася, поки хлопці піднялися, і з їхньою допомогою спустилася вниз. У мене, дякуючи Богу, все більш-менш, але те, що сталося з іншими людьми – це жах”, – розповіла жінка.

Інформація про наслідки атаки продовжує оновлюватися.