Масована повітряна атака на Луцьк 6 червня: поранені та руйнування

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
У ніч на 6 червня Луцька громада зазнала масованої повітряної атаки з боку Російської Федерації, внаслідок якої було чути численні вибухи. Станом на ранок, відомо про п’ятьох осіб, які отримали поранення.
В обласному центрі зазнали пошкоджень покрівлі багатоквартирних будинків, а також вибито багато вікон. Крім того, постраждали комерційні об’єкти, приватні автомобілі, навчальні заклади та державні установи, про що повідомив міський голова Ігор Поліщук.
“Під час атаки по Луцьку РФ застосувала 15 БпЛА та 6 ракет.”
Згідно з інформацією начальника обласної військової адміністрації, мешканців багатоповерхівки, яка зазнала руйнувань, було евакуйовано.
Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 00:55. О 02:34 Повітряні сили ЗСУ попередили про рух російських безпілотників у напрямку Луцька. О 04:25 надійшло повідомлення про рух групи крилатих ракет у тому ж напрямку.
Перші вибухи в місті та його околицях пролунали о 02:39. Повторні вибухи були зафіксовані о 03:47, 03:51, 04:04, 04:13 та 04:26. Останні вибухи пролунали о 05:15, коли Повітряні сили ЗСУ знову попереджали про небезпеку безпілотників.
Інформація про події продовжує оновлюватися.
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