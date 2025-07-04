Масована повітряна атака Росії на Україну 3-4 липня: ППО знищила 478 дронів

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 4 липня, починаючи з 18:00 3 липня, армія Російської Федерації здійснила масштабну атаку на територію України, використавши 550 повітряних засобів, включаючи різноманітні ракети, дрони типу “Шахед” та дрони-імітації. За інформацією Повітряних сил Збройних сил України, сили протиповітряної оборони знищили 478 безпілотників та дві ракети Іскандер-К.

Зокрема, Росія застосувала 539 ударних безпілотників Shahed та дронів-імітацій, які були запущені з різних напрямків, таких як Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ. Серед них понад 330 одиниць становили саме “шахеди”. Крім того, було випущено одну аеробалістичну ракету Х-47 М2 “Кинджал” з повітряного простору Липецької області, шість балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 з Брянської області та чотири крилаті ракети Іскандер-К з Курської та Воронезької областей.

Основний удар був спрямований на Київ. Відбиття повітряного нападу здійснювалося за допомогою авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільних вогневих груп Сил оборони України.

Станом на 08:00, за попередніми даними, протиповітряна оборона знищила 478 повітряних засобів: 270 з них були збиті вогневими засобами, а 208 – локаційно втрачені або подавлені засобами радіоелектронної боротьби. Зокрема, 268 ворожих БпЛА типу Shahed було знищено вогневими засобами, 208 – локаційно втрачені або подавлені РЕБ, а також дві крилаті ракети Іскандер-К.

“Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях (9 ракет і 63 БпЛА), а також падіння збитих (уламки) у 33 локаціях.”

З вечора 3 липня російські війська завдали масованого удару по Києву та області. Повітряна тривога тривала всю ніч, і сили ППО активно працювали в місті та регіоні. Відомо про 23 постраждалих жителів столиці, а в шести районах зафіксовані пожежі та руйнування. На Київщині пошкодження були зафіксовані у п’яти районах.