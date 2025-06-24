Масована атака на Дніпропетровщину 24 червня: жертви та руйнування

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

24 червня війська Російської Федерації здійснили масовану атаку на Дніпропетровщину, внаслідок якої у Дніпрі виникла пожежа, а також було пошкоджено цивільну інфраструктуру. Ударів зазнав і потяг, що прямував з Одеси. Вибухи також пролунали в місті Самар. За офіційними даними, загинуло 19 осіб, з яких 17 – у Дніпрі, а близько 300 отримали поранення.

Перший вибух стався об 11:01. Повітряні сили Збройних Сил України повідомили про щонайменше дві швидкісні цілі, які були націлені на Дніпро. Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак підтвердив факт атаки на місто, зазначивши, що пролунала серія вибухів.

Згідно з інформацією Укрзалізниці, постраждав поїзд № 52, що курсує за маршрутом Одеса – Запоріжжя. На місце події оперативно прибули рятувальники та медичні бригади. Пасажирів перевели в укриття через триваючу повітряну тривогу, а для подальшого транспортування готувався підмінний рухомий склад.

Сергій Лисак також повідомив про пожежу, що виникла внаслідок атаки, а також про пошкодження цивільних об’єктів, зокрема гуртожитку, гімназії, адміністративної будівлі та потяга. Багато пасажирів отримали травми.

Війська РФ також влучили по місту Самар. Деталі подій уточнюються. Голова ОВА констатував:

“Усюди, на жаль, є загиблі та постраждалі.” – Сергій Лисак

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив про одну загиблу людину внаслідок обстрілу. Постраждали 14 шкіл та дитячих садків, а також міська лікарня, поліклініка і приватний сектор зазнали значних руйнувань.

Станом на 13:00 у Дніпрі зафіксовано одного загиблого та понад 20 поранених, серед яких двоє дітей – 13-річна дівчинка та 16-річний хлопець, які перебувають у стані середньої тяжкості. У Самарі загинуло двоє людей, троє отримали поранення.

Борис Філатов уточнив, що в Дніпрі пошкоджено будівлі 19 шкіл, 10 дитячих садочків, професійно-технічне училище, музичну школу, три заклади позашкілля, управління соціального захисту та вісім медичних установ, серед яких лікарня, амбулаторії та стоматологічна поліклініка. Наслідки руйнувань у житловому секторі продовжують з’ясовувати.

До 13:50 кількість загиблих зросла до семи, поранених близько 70, серед них десятеро дітей. П’ять поранених перебувають у тяжкому стані. Сергій Лисак зазначив:

“Цифри ще уточнюються. На жаль, кількість людей, яких зачепила ця атака, постійно зростає. Втім, їх могло бути в рази більше. Дуже багато з тих, хто знаходився в зоні ураження, у момент удару були в укритті. Це врятувало десятки життів.” – Сергій Лисак

У Самарі поранено дев’ятеро, більшість з них госпіталізовані, четверо перебувають у тяжкому стані.

Станом на 14:55 у Дніпрі загинуло вже 8 людей, поранених 84, з них 62 госпіталізовані, семеро – у тяжкому стані. Кількість поранених у Самарі зросла до 11, восьмеро госпіталізовані, половина – у тяжкому стані.

О 15:25 повідомлено про 9 загиблих у Дніпрі. Кількість поранених перевищує сотню, повідомив очільник ОВА.

Міський голова Борис Філатов у ефірі зазначив, що кількість поранених постійно зростає, адже окрім тих, кого доставляють швидкі медичні бригади, десятки людей звертаються до лікарів самостійно. Остаточні дані будуть оприлюднені наприкінці дня.

Станом на 16:00 кількість поранених у Дніпрі сягнула 153 осіб, 12 з них у тяжкому стані. Медичну допомогу надали 18 дітям, наймолодшому пацієнту – пів року.

У Дніпрі змінили рух громадського транспорту: трамваї №5, №18, №19 призупинили рух; автобуси №86, №141 здійснюють об’їзд за схемою просп. Свободи – вул. Академіка Белелюбського – вул. Павлова; автобуси №156, №156А об’їжджають за маршрутом просп. Свободи – вул. Академіка Белелюбського – вул. Павлова – просп. Нігояна – просп. Івана Мазепи. Через затори інтервали руху автобусів можуть збільшуватися.

Надвечір автобуси №86, №141, №156, №156А відновили рух за звичними маршрутами.

25 червня у Дніпрі оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки 24 червня. Станом на 18:00 кількість загиблих у місті зросла до 15, поранених – 174, майже сто з них залишаються у стаціонарах, де отримують необхідну медичну допомогу.

О 20:27 очільник ОВА повідомив про 16 загиблих та 279 поранених, серед яких 27 дітей. На 20:37 кількість загиблих зросла до 17.