Масштабна атака на Харків: рятувальники завершили розбір завалів

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Станом на 18:00 7 червня, рятувальники ДСНС завершили роботи з розбору завалів у дев’ятиповерховому будинку, який постраждав внаслідок однієї з наймасштабніших атак Росії на Харків з початку війни. Під час операції рятувальники також демонтували залізобетонні плити.

За словами речника ДСНС області Євгена Василенка, під завалами не залишилося людей. Він зазначив, що роботи тривають, але ситуація не є критичною.

“Квартири розгребли, але рятувальники ще продовжують розбирати плити, уламки. Там не критично, важка техніка не треба, але ще працюємо. Попередньо, людей під завалами більше немає: на рівні дев’ятого поверху все розчистили – там нікого не було.” – Євген Василенко, речник ДСНС області

В ніч на 7 червня, з третьої години, у Харкові пролунало понад 50 вибухів за дві години. Російські безпілотники, ракети та авіабомби вражали місто, зокрема, у Київському районі постраждали підприємство, приватний будинок та територія вищого навчального закладу, а в Основ’янському районі – багатоповерхівка.

Міський голова Харкова Ігор Терехов охарактеризував цю атаку як найпотужнішу з усіх, що відбулися під час вторгнення.

Внаслідок комбінованої атаки в Київському районі загинув 32-річний чоловік, а в Основ’янському районі – дві жінки віком 59 та 86 років, про що повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Станом на 16:00, шестеро працівників цивільного підприємства можуть бути заблокованими під завалами після нічних ударів. Зв’язок із ними відсутній, і триває пошуково-рятувальна операція.