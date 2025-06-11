Масована атака на Харків 11 червня: поранені та руйнування

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Вночі 11 червня Харків зазнав масованої атаки з боку російських військ, внаслідок якої 60 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості, серед яких семеро дітей. Одна жінка знаходиться у вкрай тяжкому стані через опіки, про що повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За інформацією Синєгубова, 13 постраждалих наразі перебувають у лікарні у середньому стані тяжкості. На жаль, внаслідок атаки загинули троє людей, а ще 60 отримали поранення та страждають від гострої реакції на стрес.

Атака відбулася після опівночі, коли російські війська вдарили по житлових кварталах на півдні міста. Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що за дев’ять хвилин пролунало 17 вибухів.

Для цієї повітряної атаки використовувалися ударні безпілотники типу “Шахед”. Три з них влучили у житлові багатоповерхівки, інші – у приватні будинки, комунальні та цивільні підприємства. Також постраждало тролейбусне депо, яке вже зазнало пошкоджень під час попередніх атак. Наразі триває підрахунок точного числа пошкоджених будівель.

Цей нічний удар став п’ятим з початку червня, що свідчить про ескалацію насильства в регіоні.