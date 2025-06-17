Масований ракетний удар по Києву 17 червня: поранені та руйнування

Як зазначає Telegram-канал міського голови Віталія Кличка

У ніч на 17 червня Київ зазнав масованого комбінованого удару з боку Росії, внаслідок якого щонайменше 18 осіб отримали поранення. Атака призвела до численних пожеж та пошкоджень будівель у різних районах міста, зокрема зруйновано гуртожиток Київського авіаційного інституту.

Повітряну тривогу в столиці оголосили 16 червня о 21:14 через загрозу атак безпілотників. Перша серія вибухів пролунала опівночі. О 00:26 начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про падіння безпілотника “шахед” у Солом’янському районі, проте без подальшого загоряння.

Міський голова Віталій Кличко зазначив, що сили протиповітряної оборони активно працювали. Станом на 2:30 ранку наслідки атаки були зафіксовані на 12 локаціях у Солом’янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському та Оболонському районах столиці.

На 2:40 було відомо про 16 постраждалих внаслідок атаки. Найбільше постраждалих зафіксовано у Солом’янському районі, також медичну допомогу отримали жителі Дніпровського та Дарницького районів, повідомив Кличко.

Згодом міський голова додав, що під час атаки у Солом’янському районі загинув 62-річний громадянин США. Це сталося неподалік будинку, де медики надавали допомогу іншим постраждалим. Лікарі констатували біологічну смерть.

Внаслідок масованого удару, за словами виконувачки обов’язків ректорки Київського авіаційного інституту Ксенії Семенової, зазнали пошкоджень гуртожитки навчального закладу. Вона повідомила, що ударні безпілотники влучили у 10-й гуртожиток, а в трьох інших гуртожитках вибухова хвиля пошкодила вікна.