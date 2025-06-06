Масована атака РФ на Київ 6 червня: поранені, пожежі та руйнування

Про це повідомляє очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко

У ніч на 6 червня Київ зазнав масованої атаки з боку армії РФ, яка використала ракети та дрони. Внаслідок цього в місті сталося падіння уламків і влучання в кількох районах, що призвело до поранення чотирьох осіб. Про це повідомили керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та міський голова Віталій Кличко.

Згідно з останніми даними КМВА, кількість постраждалих зросла до чотирьох. У столиці троє людей отримали поранення: двох госпіталізували, а одному надали допомогу на місці, зазначив Кличко.

Близько другої години ночі кореспонденти зафіксували вибухи в Києві. КМВА попереджала про загрозу застосування балістичного озброєння. Згодом Ткаченко повідомив про удар по освітньому закладу в Соломʼянському районі, де медики госпіталізували одного постраждалого.

Також стало відомо про влучання дрону “шахед” у житловий будинок у Соломʼянському районі, внаслідок чого постраждала одна людина, повідомив керівник районної адміністрації Сергій Мовенко.

У Шевченківському районі зафіксовано пожежу в зоні нежитлової забудови, додав Ткаченко. Він також зазначив про наслідки атаки у Святошинському та Дарницькому районах, де в останньому пошкоджено два автомобілі.

Міський голова Кличко підкреслив, що в столиці також зафіксовано падіння уламків у Голосіївському та Деснянському районах.

Перші вибухи в Києві були зафіксовані близько першої години ночі. КМВА інформувала про роботу сил протиповітряної оборони. Раніше Ткаченко попереджав про загрозу застосування російських безпілотників та ракет.

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків сталася пожежа на верхніх поверхах багатоповерхівки, повідомив Ткаченко. Медики були викликані на місце події. Також уламки впали на відкритій місцевості, за його словами, відомо про кілька локацій.

У Соломʼянському районі зафіксовано пожежу на місці падіння уламків, зазначив Кличко. Він також повідомив про ще одне влучання уламків безпілотника на іншій локації.

У Голосіївському районі сталася пожежа внаслідок падіння уламків, повідомив міський голова. Ткаченко додав, що є інформація про руйнування.

На лівому березі Києва в окремих мікрорайонах можливі аварійні вимкнення електроенергії, повідомив Ткаченко. Пізніше він уточнив, що енергетики частково відновили електропостачання.

Крім того, внаслідок атаки РФ у столиці пошкоджено колії метро між станціями “Дарниця” та “Лівобережна”. Загоряння не зафіксовано, постраждалих немає.