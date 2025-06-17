Масований ракетний удар Росії по Україні: Зеленський про тероризм та наслідки

Про це глава держави офіційному Telegram Володимира Зеленського

В ніч на 17 червня президент Володимир Зеленський повідомив про масований ракетний удар, здійснений Росією по Україні. В результаті атаки було випущено 32 ракети та понад 440 дронів. Зеленський охарактеризував ці дії як тероризм, який Путін дозволяє собі через можливість продовжувати війну.

Глава держави підкреслив, що регулярно отримує інформацію від міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та військових командувачів про наслідки цього потужного удару.

“Більше ніж 440 дронів і 32 ракети. Один із найбільш страшних ударів по Києву. Також протягом ночі були атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина.”

– Володимир Зеленський

Зеленський також зазначив, що в Києві рятувальники працюють над порятунком людей з-під завалів зруйнованого житлового будинку. Пошкодження зафіксовані у восьми районах столиці, а роботи тривають і в Одесі.

Відомо про 75 поранених та 15 загиблих. Президент висловив співчуття родинам загиблих.

“Скільки їх, зараз незрозуміло. Росіяни зруйнували цілий підʼїзд. Загалом пошкоджені будинки у восьми районах Києва. Досі тривають роботи після удару по Одесі, рятувальники працюють на всіх місцях прильотів. Усім постраждалим надається необхідна допомога, відомо про 75 поранених людей. Станом на цей час 15 загиблих людей. Мої співчуття рідним та близьким.”

– Володимир Зеленський

Президент підкреслив, що такі удари є тероризмом, і закликав міжнародну спільноту, зокрема США та Європу, відреагувати відповідно до цивілізованих стандартів боротьби з терористами.

“Путін це робить виключно тому, що може собі дозволити продовжувати війну. Він хоче війни й надалі. Погано, коли сильні світу цього заплющують на це очі. Контактуємо з усіма партнерами на всіх можливих рівнях, щоб була належна відповідь. Це терористи повинні відчувати біль, а не нормальні, мирні люди.”

– Володимир Зеленський

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що Росія навмисно здійснила масований обстріл України під час саміту “Групи семи” (G7) у Канаді, демонструючи зневагу до закликів про припинення вбивств.

“Путін робить це навмисно, саме під час саміту G7. Він посилає сигнал про повну зневагу до Сполучених Штатів та інших партнерів, які закликали припинити вбивства.”

– Андрій Сибіга

Очільник МЗС додав, що Москва не лише відкидає перемир’я та зустрічі на рівні лідерів для пошуку миру, а й цинічно завдає ударів по столиці України, прикидаючись, що шукає дипломатичні рішення.

У ніч на 17 червня російська армія завдала комбінованого удару по Україні, використовуючи ракети та безпілотники.

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