Масований обстріл Києва, обміни полоненими та прощання з Юрієм Феліпенком

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Цього тижня Київ знову став мішенню для масованого обстрілу, що призвело до серйозних руйнувань та численних жертв серед мирного населення. Ворог продовжує цілеспрямовано атакувати житлові райони столиці, намагаючись посіяти страх і знищити важливу інфраструктуру.

У той же час, відбулися нові обміни полоненими між Україною та Росією, які стали важливим кроком у гуманітарній сфері. Завдяки зусиллям дипломатів і волонтерів вдалося повернути додому десятки українських захисників.

Київ також попрощався з Юрієм Феліпенком – видатним громадським діячем і волонтером, який загинув, захищаючи свою країну. Похорон зібрав безліч друзів, колег та небайдужих громадян, які прийшли вшанувати його пам’ять.

Ці події стали відображенням складного, але водночас героїчного тижня для України, яка продовжує боротьбу за свою свободу та незалежність.

Фотодобірка показує найяскравіші моменти цих днів – від руйнувань у Києві до емоційних зустрічей звільнених полонених і траурних церемоній.

Масований обстріл столиці

Ворог завдав ракетних ударів по житлових кварталах Києва, що призвело до численних руйнувань будинків та інфраструктури. Рятувальники працювали безперервно, щоб ліквідувати наслідки атак і надати допомогу постраждалим.

Обміни полоненими

Завдяки домовленостям між сторонами вдалося звільнити значну кількість українських військових та цивільних, які перебували у полоні. Цей процес супроводжувався складними перемовинами та координацією з міжнародними організаціями.

Прощання з Юрієм Феліпенком

Юрій Феліпенко був відомим активістом, який віддав своє життя заради захисту України. Похоронна церемонія відбулася за участі родини, друзів та представників влади, які висловили співчуття та подяку за його внесок.