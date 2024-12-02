Про це повідомив колишній військовий прокурор Анатолій Матіос.

За його словами, це сталося через голову Офісу президента Андрія Богдана, який обіймав посаду у 2019-2020 роках, а  також колишнього генерального прокурора України Руслана Рябошапку.

“Дуже жаль, що через двох зрадників притомного розуму та інтересів власної держави РЯБОШАПКИ і БОГДАНА нинішній парламент у час війни 5 років тому ліквідував військову прокуратуру. Багато зараз через це ВЕЛИКОЇ БІДИ”, — йдеться у повідомленні.

Створення та ліквідація військових прокуратур

У найкоротші терміни у 2014 році з початком російської агресії було заново створено військові прокуратури і на початку вересня того ж року перші військові прокурори відправилися до зони бойових дій.

Протягом 2014-2020 років військові прокурори направили до суду 15949 обвинувальних актів. Установлено понад 59 млрд грн збитків у кримінальних провадженнях. Відшкодовано 515 млн грн завданих злочинами збитків.

Однак, у 2019 році в Україні був ухвалений закон, який передбачав ліквідацію військових прокуратур. Це рішення було частиною реформи правоохоронних органів, яка мала на меті децентралізацію і перерозподіл функцій у прокуратурі.

На заміну військовим прокуратурам були створені Спеціалізовані прокуратури у військовій та оборонній сфері в межах Офісу Генерального прокурора​.