Учора, 1 грудня, в Україні відзначали День працівників прокуратури. Колишній військовий прокурор Анатолій Матіос зазначив, що дуже шкодує через рішення парламенту п'ять років тому ліквідувати військову прокуратуру.

Про це повідомив колишній військовий прокурор Анатолій Матіос.

За його словами, це сталося через голову Офісу президента Андрія Богдана, який обіймав посаду у 2019-2020 роках, а також колишнього генерального прокурора України Руслана Рябошапку.

“Дуже жаль, що через двох зрадників притомного розуму та інтересів власної держави РЯБОШАПКИ і БОГДАНА нинішній парламент у час війни 5 років тому ліквідував військову прокуратуру. Багато зараз через це ВЕЛИКОЇ БІДИ”, — йдеться у повідомленні.

Створення та ліквідація військових прокуратур

У найкоротші терміни у 2014 році з початком російської агресії було заново створено військові прокуратури і на початку вересня того ж року перші військові прокурори відправилися до зони бойових дій.

Протягом 2014-2020 років військові прокурори направили до суду 15949 обвинувальних актів. Установлено понад 59 млрд грн збитків у кримінальних провадженнях. Відшкодовано 515 млн грн завданих злочинами збитків.

Однак, у 2019 році в Україні був ухвалений закон, який передбачав ліквідацію військових прокуратур. Це рішення було частиною реформи правоохоронних органів, яка мала на меті децентралізацію і перерозподіл функцій у прокуратурі.

На заміну військовим прокуратурам були створені Спеціалізовані прокуратури у військовій та оборонній сфері в межах Офісу Генерального прокурора​.