Про це повідомив колишній військовий прокурор Анатолій Матіос.
За його словами, це сталося через голову Офісу президента Андрія Богдана, який обіймав посаду у 2019-2020 роках, а також колишнього генерального прокурора України Руслана Рябошапку.
“Дуже жаль, що через двох зрадників притомного розуму та інтересів власної держави РЯБОШАПКИ і БОГДАНА нинішній парламент у час війни 5 років тому ліквідував військову прокуратуру. Багато зараз через це ВЕЛИКОЇ БІДИ”, — йдеться у повідомленні.
Створення та ліквідація військових прокуратур
У найкоротші терміни у 2014 році з початком російської агресії було заново створено військові прокуратури і на початку вересня того ж року перші військові прокурори відправилися до зони бойових дій.
Протягом 2014-2020 років військові прокурори направили до суду 15949 обвинувальних актів. Установлено понад 59 млрд грн збитків у кримінальних провадженнях. Відшкодовано 515 млн грн завданих злочинами збитків.
Однак, у 2019 році в Україні був ухвалений закон, який передбачав ліквідацію військових прокуратур. Це рішення було частиною реформи правоохоронних органів, яка мала на меті децентралізацію і перерозподіл функцій у прокуратурі.
На заміну військовим прокуратурам були створені Спеціалізовані прокуратури у військовій та оборонній сфері в межах Офісу Генерального прокурора.
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