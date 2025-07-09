Barbie з цукровим діабетом: інклюзивна лялька від Mattel

Про це повідомляє Forbes

Компанія Mattel представила нову ляльку Barbie, яка стала першою в історії лялькою з цукровим діабетом першого типу. Цю новину оголосили 7 липня під час дитячого конгресу Breakthrough T1D 2025 у Вашингтоні, де зібралися понад 170 дітей і підлітків, які мають це хронічне захворювання, щоб обговорити зміни в законодавстві та збільшення фінансування досліджень.

Серед численних делегатів, зірок та активістів, 15-сантиметрова лялька привернула особливу увагу, адже вона була створена спеціально для дітей, які живуть із діабетом.

Лялька “Барбі” з діабетом є результатом співпраці між Mattel та організацією Breakthrough T1D, яка займається дослідженнями, просвітою та підтримкою людей з цим захворюванням. Ця лялька стала частиною інклюзивної серії Barbie Fashionistas, до якої вже входять моделі з протезами, слуховими апаратами, кріслами колісними, синдромом Дауна та вітиліго.

Лялька Barbie з T1D має елементи, знайомі людям з цим діагнозом. На її руці розташована система безперервного моніторингу глюкози (CGM), закріплена рожевим медичним пластиром у формі серця, а на талії – інсулінова помпа. У руках вона тримає смартфон із застосунком для моніторингу глюкози в реальному часі, а її пастельно-синя сумочка ідеально підходить для зберігання перекусів на випадок падіння рівня цукру в крові. Вбрання ляльки – синій костюм у горошок – символізує обізнаність про діабет через знак синього кола.

Цю модель Barbie створили жінки з діабетом, зокрема, директорка з маркетингової стратегії Breakthrough T1D Емілі Мазреку. Вона поділилася, що команда конгресу була в захваті від пропозиції співпраці з Mattel.

“Діабет першого типу – це стан, який супроводжує людину 24/7. Те, що Barbie привернула увагу до цієї постійної реальності, мало велике значення для хворих на діабет. Це допомагає нормалізувати їхнє життя; зробити так, щоб вони почувалися поміченими, почутими та сильними. Це спосіб показати дітям, що вони не самотні, і що їхнє захворювання не визначає їх.” – Емілі Мазреку

Це послання стало особливо емоційним, коли Мазреку подарувала ляльку своїй 3-річній доньці: