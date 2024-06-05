Інцидент стався 4 червня у Корабельному районі Херсона. Поліцейські спільно з представниками ТЦК та СП здійснювали заходи з документування адміністративних правопорушень.

Один із чоловіків відмовився надавати будь-які документи, які підтверджували б його особу, та поводився агресивно.

Мати 23-річного чоловіка вкусила за руку поліцейського, який хотів перевірити документи. Користуюсь моментом, син жінки втік.

На місце події правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу. Порушницею виявилася 60-річна місцева мешканка. За фактом нападу на поліцейського розпочато провадження за ч. 2 ст. 345 ККУ.

“Зауважимо, що чоловік за віком не підлягає мобілізації, але його мати тепер нестиме кримінальну відповідальність за напад на поліцейського”, — йдеться у повідомленні.