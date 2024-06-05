Про це повідомили у поліції Херсонської області.
Інцидент стався 4 червня у Корабельному районі Херсона. Поліцейські спільно з представниками ТЦК та СП здійснювали заходи з документування адміністративних правопорушень.
Один із чоловіків відмовився надавати будь-які документи, які підтверджували б його особу, та поводився агресивно.
Мати 23-річного чоловіка вкусила за руку поліцейського, який хотів перевірити документи. Користуюсь моментом, син жінки втік.
На місце події правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу. Порушницею виявилася 60-річна місцева мешканка. За фактом нападу на поліцейського розпочато провадження за ч. 2 ст. 345 ККУ.
“Зауважимо, що чоловік за віком не підлягає мобілізації, але його мати тепер нестиме кримінальну відповідальність за напад на поліцейського”, — йдеться у повідомленні.
- Заступник голови КМДА Усов підтвердив, що обшук проводили в його кабінеті
- 200 тис доларів детективу НАБУ та прокурору САП: викрито столичного адвоката
- Конфісковану частку ТРЦ Ocean Plaza виставлять на приватизацію за 1,65 млрд грн