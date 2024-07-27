Мати Вячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, вважає, що у її сина не було мотивів для вбивства жінки, однак він міг бути співучасником.

Про це вона розповіла журналістам «Слідства. Інфо» та «Інформатора».

На її думку, вбивця не буде так привертати до себе увагу, як хлопець, чиє фото поширювали правоохоронці як імовірного нападника на Фаріон. Крім того, мати Зінченка каже, що хлопець із фото поліції — більш засмаглий і худорлявий, ніж її син.

Водночас вона припустила, що Вячеслав був співучасником, однак заперечила, що він міг убити мовознавицю. Зокрема, свідки стверджували, що імовірний вбивця зростом 170-180 см, водночас її син має зріст приблизно 185 см: «Тобто це також не про мого сина казали».

«Можливо, син був як співучасник або для привернення уваги, але не вірю, що вбивав. (…) Я не вірю, що він міг застрелити людину, можливо, його хтось використав для відвертання уваги у момент злочину», — сказала жінка.

За її словами, останніми тижнями вона не помічала нічого підозрілого в поведінці сина. Мотивів для вбивства у нього теж начебто не було.

Свого сина вона назвала добрим і врівноваженим та сказала, що завжди пишалася ним. Хлопець не має шкідливих звичок, займається футболом і читає, запевняє його мама.

Кошти йому давав батько, а також він сам заробляв в інтернеті на криптовалюті. Щодо його поїздки у Львів, жінка спершу думала, що син поїхав у Тернопіль до друзів, хоч жодної інформації про них не має, визнала вона. На поїздку він заробляв гроші сам протягом цілого червня.

Про Ірину Фаріон син ніколи не згадував, а вона сама запевняє, що не знала про погляди мовознавиці. Хлопець хотів стати військовим, а зараз він начебто навчається в університеті на журналіста.