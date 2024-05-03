Мати топпосадовця СБУ Анатолія Лойфа, який очолює підрозділ, що займається економічними питаннями, володіє елітною нерухомістю у столиці та передмісті на загальну суму понад 16 млн грн. Жінка мешкає на Закарпатті та працює викладачкою мов у коледжі.

Про це йдеться у матеріалі «Слідства.Інфо».

Анатолій Лойф — це співробітник СБУ, який замінив на посаді Артема Шила, ексочільника так званого бізнес-підрозділу спецслужби. Згадок про Анатолія Лойфа у мережі майже немає, декларація посадовця закрита, отже побачити, яким майном володіє та користується посадовець, наразі неможливо.

Як зазначає «Слідство.Інфо», сам Лойф не має жодного зареєстрованого на себе майна. Однак увагу привертає майно його матері Ганни, яка працює викладачкою французької та латинської мов у невеликому місті Берегове, що на Закарпатті.

Під час повномасштабного вторгнення, у червні 2023-го, мати посадовця придбала дві земельні ділянки у котеджному містечку Рославичі, що знаходиться у менш ніж 30 хвилинах їзди від Києва. Нині на земельних ділянках у її власності стоїть майже добудований котедж.

Архітектор Олег Гречух оцінив вартість будівництва цього котеджу щонайменше у 150 тисяч доларів (близько 6 мільйонів гривень). Враховуючи те, що, за отриманими нами даними, земля під котеджем обійшлася матері у 270 тисяч гривень, загальна вартість цього об’єкту нерухомості може сягати 6,2 млн грн.

Також Ганна Лойф ще у березні 2020-го придбала квартиру в столичному ЖК преміумкласу площею 155,6 кв. м.

Нагадаємо, що на початку квітня журналісти проєкту “Слідство.Інфо” знайшли у дружини Іллі Вітюка, голови кіберрозвідки СБУ, придбану у грудні 2023 року квартиру преміумкласу на майже 200 метрів квадратних. Ринкова вартість такої нерухомості – більше ніж 20 мільйонів гривень.