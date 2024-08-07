Про це пише VOA.

ВООЗ планує терміново зібрати комітет з надзвичайних ситуацій у зв’язку з поширенням mpox за межами Демократичної Республіки Конго, щоб оцінити, чи є спалах загрозою для міжнародного здоров’я. Надзвичайна ситуація у сфері охорони здоров’я дозволяє ініціювати екстрені заходи.

Віспа мавп — це інфекційне захворювання, яке передається від інфікованих тварин до людей, а також може передаватися між людьми через тісний фізичний контакт.

Mpox вперше був виявлений у 1970 році в Демократичній Республіці Конго, викликаючи лихоманку та м’язові болі.

У травні 2022 року спостерігався різкий сплеск інфекцій, переважно в ЛГБТ-спільноті, що призвело до оголошення ВООЗ міжнародної надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров’я, яка тривала до травня 2023 року.

З вересня 2023 року новий штам mpox знову активно поширюється в ДР Конго.