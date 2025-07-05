Месенджер Max на окупованих територіях України як шпигунське ПЗ

Про це повідомили активісти громадського руху спротиву “Жовта Стрічка”

На тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Криму, російська влада активно нав’язує використання месенджера Max. Цей додаток, який застосовується в освітніх закладах, банках та державних установах, виконує функції шпигунського програмного забезпечення. Про це повідомили активісти громадського руху “Жовта Стрічка”.

“За наявною технічною інформацією, застосунок має постійний доступ до мікрофона, камери, контактів, геолокації та особистих файлів. Він не вимикається стандартними засобами, активно взаємодіє з root-доступом і використовує jar-файли на рівні системних дозволів – аналогічно до відомих вірусів.” – Жовта Стрічка

Згідно з даними “Жовтої Стрічки”, вся зібрана інформація автоматично передається на сервери, пов’язані з платформою VK (“ВКонтакте”), яка контролюється російськими спецслужбами та заборонена в Україні. Активісти підкреслюють, що це не просто збір даних, а й створення “централізованої цифрової системи контролю”.

Варто зазначити, що раніше рух повідомляв про те, що месенджер Max, розроблений за аналогією з китайським WeChat, об’єднує функції чатів, банківських операцій та доступу до державних сервісів. Його активно нав’язують на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму, працівникам освітніх, фінансових та адміністративних установ як єдиний канал комунікації.