Наукові новини травня 2025: прориви в медицині, кліматі та технологіях

Журнал ScienceNews зібрав коментарі вчених-фізиків про проєкт протиракетного щита “Золотий купол”.

У травні науковці досягли значних успіхів у різних галузях, зокрема, вперше провели трансплантацію сечового міхура людині, виявили зв’язок між бактеріями у слині закоханих і їхньою тривожністю, а також дослідили, чи можуть коти впізнавати своїх господарів за запахом. Біологи також зафіксували, що пінгвіни сприяють формуванню хмар, а фізики висловили сумніви щодо протиракетного проєкту Трампа “Золотий купол”. Ось основні наукові новини травня.

Сумніви фізиків щодо “Золотого куполу” Трампа

Президент США Дональд Трамп оголосив про затвердження проєкту протиракетного щита “Золотий купол” вартістю 175 мільярдів доларів, який має захищати країну від балістичних ракет. Однак вчені-фізики висловили скептицизм щодо цієї ініціативи. Фредерік Лемб з Університету Іллінойсу зазначив, що жодна міжконтинентальна балістична ракета ще не була успішно перехоплена, і для цього потрібно вивести протиракетну оборону в космос, що є надзвичайно складним завданням.

“Для перехоплення ракети в космосі потрібно розмістити перехоплювачі дуже близько до точки удару.” – Фредерік Лемб

Вікторія Самсон з Фонду безпечного світу також підкреслила, що, незважаючи на технологічний прогрес, закони фізики залишаються незмінними, що ускладнює реалізацію задуму.

Вплив пінгвінів на клімат

Дослідження, проведене під керівництвом Метью Бойєра з Гельсінського університету, виявило, що екскременти пінгвінів Аделі на Антарктичному півострові сприяють формуванню хмар. Гази, що виділяються з їхнього гуано, є джерелом ключових хімічних елементів для утворення “насіння хмар”, що допомагає охолоджувати планету, відбиваючи сонячне світло назад у космос.

Інноваційна доставка генів для мозку

Науковці, фінансовані Національним інститутом охорони здоров’я США, розробили нову систему доставки генів, яка може точно досягати різних типів нейронних клітин у головному та спинному мозку. Використовуючи спрощений аденоасоційований вірус, вчені сподіваються на застосування цієї технології в генної терапії для лікування різних мозкових розладів.

Це відкриття може стати важливим кроком у лікуванні хвороб, таких як хвороба Паркінсона та Альцгеймера.

Перша трансплантація сечового міхура

4 травня 2025 року 41-річний Оскар Ларраінзар став першим пацієнтом, якому успішно пересадили сечовий міхур. Операція була проведена після того, як він втратив більшу частину органа через онкологічне захворювання. Трансплантація стала можливою завдяки чотирирічній підготовці медиків, які раніше провели кілька успішних операцій на померлих донорів.

Коти і їхній нюх

Дослідження японських вчених з Токійського університету показало, що домашні коти здатні розрізняти запахи своїх господарів і незнайомців. Коти витрачали більше часу на принюхування до запаху незнайомої людини, що свідчить про їхню здатність ідентифікувати знайомих за запахом.

Мікрофлора і психічне здоров’я

Дослідження, опубліковане в журналі Exploratory Research and Hypothesis in Medicine, вказує на можливий зв’язок між бактеріями ротової порожнини та психічними розладами, такими як тривожність і депресія. Вчені виявили, що ці стани можуть передаватися між партнерами через фізичний контакт, зокрема поцілунки.

Відкриття оригіналу Великої хартії вольностей

Університет Східної Англії підтвердив, що екземпляр Великої хартії вольностей, який вважався копією, насправді є оригіналом, датованим 1300 роком. Це відкриття підкреслює важливість документа, який заклав основи сучасних прав людини.

Контактні лінзи для інфрачервоного бачення

Команда китайських дослідників розробила контактні лінзи, які дозволяють бачити інфрачервоне випромінювання. Ця технологія може стати корисною для людей з дальтонізмом та в інших сферах, таких як охорона об’єктів.

Прогнози клімату на найближчі п’ять років

Згідно з новим звітом Всесвітньої метеорологічної організації, глобальні температури в найближчі п’ять років можуть залишатися на рекордно високому рівні, що підкреслює необхідність термінових дій для боротьби зі змінами клімату.