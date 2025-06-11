Травень 2025 - другий найспекотніший місяць в історії: зміна клімату та наслідки

Повідомляє Reuters, посилаєть про щомісячному бюлетеню Служби зміни клімату Copernicus

Травень 2025 року увійшов в історію як другий найспекотніший місяць, зафіксований з моменту початку спостережень. Лише травень 2024 року мав вищі температури. Цю інформацію оприлюднила щомісячна доповідь Служби зміни клімату ЄС Copernicus (C3S).

Згідно з даними C3S, середня температура поверхні Землі в травні 2025 року перевищила доіндустріальний рівень 1850-1900 років на 1,4 градуса Цельсія. Це стало перервою в періоді надзвичайної спеки, коли в 21 з останніх 22 місяців середня глобальна температура перевищувала на 1,5°C показники доіндустріальної епохи. Вчені, однак, попереджають, що ця перерва навряд чи буде тривалою.

“Хоча це може дати планеті короткий перепочинок, ми очікуємо, що в найближчому майбутньому поріг у 1,5°C знову буде перевищено через подальше нагрівання кліматичної системи.” – Карло Буонтемпо, директор C3S

Основною причиною зміни клімату є викиди парникових газів, які виникають внаслідок спалювання викопного палива. Минулий рік став найспекотнішим за всю історію спостережень на планеті.

Окреме дослідження, проведене групою кліматологів World Weather Attribution, показало, що зміна клімату, викликана людською діяльністю, призвела до рекордних температур в Ісландії та Гренландії в травні. Температура в цих регіонах була приблизно на 3°C вищою за звичайні показники, що сприяло значному таненню льодовикового покриву Гренландії.

“Навіть країни з холодним кліматом відчувають безпрецедентні температури.” – Сара Кью, співавторка дослідження, Королівський метеорологічний інститут Нідерландів

Глобальний поріг у 1,5°C є критично важливою межею потепління, яку країни зобов’язалися не перевищувати відповідно до Паризької кліматичної угоди, щоб уникнути найгірших наслідків зміни клімату. Хоча технічно світ ще не досяг цієї межі, деякі вчені вважають, що уникнути її перевищення вже неможливо. Вони закликають уряди прискорити зусилля зі скорочення викидів CO2, щоб обмежити подальше потепління та екстремальні погодні явища.

Записи C3S ведуться з 1940 року і порівнюються з глобальними температурними даними, що починаються з 1850 року.