Головний тренер “Шахтаря” Маріно Пушич висловив свої думки щодо майбутнього в клубі після здобуття Кубка України. 14 травня команда святкувала перемогу, вигравши свій 15-й трофей, обігравши київське “Динамо” у серії пенальті (1:1, 6:5 після пенальті). Це стало першим трофеєм для “Шахтаря” у сезоні 2024 року.

Незважаючи на успіх у Кубку, ситуація в чемпіонаті України для “Шахтаря” не є оптимістичною. За два тури до завершення сезону команда займає лише третє місце, що означає, що клуб не зможе захистити титул чемпіона. Вперше за 26 років “Шахтар” не потрапить до Ліги чемпіонів і ризикує показати найгірший результат у чемпіонаті з 1995 року, коли команда фінішувала на 10-му місці.

Згідно з інформацією AS, клуб розглядає можливість призначення Арди Турана на посаду головного тренера і вже надіслав офіційну пропозицію турецькому “Еюспспору”.

Маріно Пушич, який очолює “Шахтар” з жовтня 2023 року і має контракт ще на один рік, зазначив, що поки не визначився зі своїм майбутнім у клубі. Він підкреслив, що робота в Україні в умовах війни є надзвичайно складною.

«Для мене все залишається п’ятдесят на п’ятдесят. Мій контракт ще діє, і я працюю у дуже хорошому клубі, але це були два дуже важкі сезони. Бути тренером в Україні – це великий стрес. Ми багато часу проводимо в дорозі, годинами їдемо автобусом. Постійна загроза війни, бомбардування, укриття – це не дає змоги розслабитися. Після завершення сезону я зустрінуся з керівництвом, щоб обговорити все», – розповів Пушич.

Тренер також додав, що готовий розглянути пропозиції від іноземних клубів через особисті обставини, які він не розкриває детально. Важливою для нього є віддаленість від родини, адже нещодавно він став дідусем і майже не бачив онуку.

«Минулого літа і в січні був інтерес до мене, але про відхід не йшлося. Це був приємний комплімент від клубу. Проте зараз, через певні обставини, я відкритий до пропозицій з інших країн. Особисто для мене важливо бути ближче до сім’ї», – пояснив Пушич.

За час роботи в “Шахтарі” Маріно Пушич провів 69 матчів у всіх турнірах, здобувши 44 перемоги, 11 нічиїх і зазнавши 14 поразок.

Маріно Пушич – 53-річний фахівець, народжений у боснійському Мостарі, має громадянство Нідерландів і Хорватії. Раніше він працював головним тренером “Твенте” та був асистентом у “АЗ Алкмаар” і “Феєнорді”, з яким став чемпіоном Нідерландів у сезоні 2022/23.