На музичному горизонті з’явився новий концертний альбом від гурту Mayhem – “Daemonic Rites”. Альбом вийшов 15 вересня 2023 року. Цей альбом, який містить 17 треків, обіцяє передати всю енергію та силу Mayhem на сцені.

Для шанувальників гурту та любителів інтенсивної, сирої та автентичної живої музики це обов’язковий альбом до прослуховування.

З приводу очікувань щодо релізу, альбом містить записи з різних місць, кожне з яких має свою унікальну атмосферу та аудиторію.

Протягом останніх кількох років Mayhem виступали по всьому світу, а “Daemonic Rites” передає ту саму суть їхніх лайвів і дозволяє слухачу відчути саме ту енергію живого виступу. Також в альбомі можна зустріти класичні композиції Mayhem, а також новіший матеріал з альбому “Daemon”, який вийшов у 2019 році.

Шанувальники можуть очікувати на неймовірне виконання таких пісень, як “De Mysteriis Dom Sathanas”, “Pure Fucking Armageddon” і звісно всіма улюблену ‘Freezing Moon”.

Згадаємо трохи історію гурту. Mayhem – норвезький блек-метал гурт, створений в Лангхусі в 1984 році. Учасники гурту були одними із засновників норвезької блек-метал сцени, чия музика сильно вплинула на жанр блек-метал в цілому.

Рання кар’єра Mayhem була дуже суперечливою, насамперед через їхні горезвісні живі виступи, самогубство вокаліста («Dead») у 1991 році та вбивство гітариста («Euronymous») у 1993 році Варгом Вікернесом з блек-метал гурту Burzum.

Новий альбом “Daemonic Rites” слухається на одному подиху. Звісно, присутні різні “відтіки” звуку малого барабану та самого звуку гітар. Однак, це не сильно впливає на картину в цілому. Кінцевий результат – це потужна енергія лайву, сирий звук, без перекомпресованих інструментів і спаплюженої динаміки.

Обкладинка альбому має яскраво-червоний арт, що привертає увагу. Вінілове видання відкривається як книга, дозволяючи насолодитися не лише музикою, але й фотографіями та текстами пісень. Читання текстів додає глибини у сприйнятті композицій та дозволяє краще зануритися у музичний світ Mayhem.

У підсумку зазначимо: “Daemonic Rites” – це не просто альбом, а пам’ятна подія, яка переносить слухача на концертну сцену до самого гурту. Цей альбом є свідченням міцної спадщини гурту як одного з найвпливовіших у екстремальному металі. Поєднання живого виконання та енергії зі звуком та виглядом вінілу робить його прослуховування обов’язковим для всіх шанувальників Mayhem та любителів живої музики взагалі.