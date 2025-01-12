На узбережжі окупованого Бердянська виявлено дві забруднені ділянки загальною довжиною понад 14 км. Окупаційна влада намагається ліквідувати забруднення, залучаючи до праці "волонтерів".

Про це повідомив очільник окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький.

За словами зрадника-колаборанта, станом на 11 січня 2025 року, обстежено 125 кілометрів узбережжя Азовського моря та виявлено декілька забруднених ділянок.

“На цей час викид мазуту на Азовському узбережжі зафіксовано, на Бердянській косі з боку відкритого моря виявлено забруднену ділянку завдовжки 14,5 км, із дрібними фрагментами твердої фракції мазуту”, — написав він.

Також Балицький повідомив про забруднену ділянку загальною площею 5 кв. метрів із незначною кількістю фрагментів твердої фракції мазуту на узбережжі коси Пересип.

Кремлівський прислужник уточнив, що влада намагається ліквідувати виявлені плями забруднення, для чого залучають “волонтерів”. Він пообіцяв, що “робота всіх служб та відомств буде посилена” та наказав підлеглим на місцях “реагувати на всі повідомлення громадян”.

За повідомленням “Грінпіс Україна”, у води Керченської протоки, що з’єднує Чорне та Азовське моря потрапило близько 4300 тонн мазуту та, можливо, інших нафтопродуктів в результаті аварії двох російських танкерів, які потрапили в шторм.