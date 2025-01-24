До берегів Одещини дістався мазут, який потрапив у море внаслідок аварії російських танкерів у Керченській протоці.

Про це повідомив Іван Русєв, доктор біологічних наук і начальник науково-дослідного відділу національного парку “Тузлівські лимани”.

За його словами, після штормів мазут викинуло на піщаний пересип у рекреаційній зоні “Катранка”, що знаходиться біля Дунайського біосферного заповідника і Національного природного парку “Тузлівські лимани”.

“Наслідки таких екологічних катастроф не мають меж, і тисячі тонн мазуту, який вилився в море, спричинять велику біду для природних екосистем Чорного моря і його біорізноманіття”, — зазначив Русєв.

Він також розповів, що раніше на узбережжі було знайдено птаха, вкритого мазутом. Його планували відправити на дослідження до Українського центру екології моря для вивчення зв’язків з розливом мазуту після аварії. Однак, за словами Русєва, керівник центру відмовився приймати птаха, посилаючись на побоювання щодо пташиного грипу чи інших ризиків.

Наразі команда національного парку проводить обстеження забруднених ділянок. Після завершення обстеження адміністрація “Тузлівських лиманів” надасть інформацію про масштаби забруднення.