МакДональдз спростував чутки про закриття ресторанів у Дніпрі та Чернігові

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Чутки про можливе закриття ресторанів МакДональдз у містах Дніпро та Чернігів виявилися неправдивими. Пресслужба компанії спростувала цю інформацію, зазначивши, що вона не відповідає дійсності.

На сьогоднішній день в Україні функціонує 112 з 127 ресторанів мережі швидкого харчування. 15 закладів, розташованих у Харкові, Запоріжжі, Миколаєві та Сумах, залишаються закритими через питання безпеки.

“Водночас ми не маємо намірів закривати заклади в інших регіонах.” – Пресслужба МакДональдз

Представники компанії підкреслили, що мережа продовжує працювати в звичайному режимі, за винятком тих закладів, які тимчасово недоступні через загрози безпеці.