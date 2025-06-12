МакДональдз спростував чутки про закриття ресторанів у Дніпрі та Чернігові

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Чутки про можливе закриття ресторанів МакДональдз у містах Дніпро та Чернігів виявилися неправдивими. Пресслужба компанії спростувала цю інформацію, зазначивши, що вона не відповідає дійсності.
На сьогоднішній день в Україні функціонує 112 з 127 ресторанів мережі швидкого харчування. 15 закладів, розташованих у Харкові, Запоріжжі, Миколаєві та Сумах, залишаються закритими через питання безпеки.
“Водночас ми не маємо намірів закривати заклади в інших регіонах.”
Представники компанії підкреслили, що мережа продовжує працювати в звичайному режимі, за винятком тих закладів, які тимчасово недоступні через загрози безпеці.
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