Макмастер про Трампа і неможливість дружби з Росією під владою Путіна

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Герберт Макмастер, генерал-лейтенант США та колишній радник президента Трампа з питань національної безпеки, висловив думку, що Дональд Трамп дійшов до висновку про неможливість дружби з Росією, поки Володимир Путін залишається на посаді. Цю інформацію Макмастер озвучив під час інтерв’ю.

Він зазначив, що Росія не може стати другом Сполучених Штатів, поки Путін продовжує свій нинішній політичний курс.

“Знаєте, чого хоче Путін? Капітуляції України. І він хоче розвалити НАТО. Він хотів, щоб президент Трамп прийняв угоду щодо України, яка була б неприйнятною для українського народу, а потім використав би Сполучені Штати як важіль тиску проти України та проти інших країн у Європі. Це не спрацювало.” – Герберт Макмастер

Макмастер також підкреслив, що сподівається на те, що Трамп зрозуміє справжні наміри Путіна, зокрема його прагнення принизити президента США.

“Він також намагається створити цей розкол між Сполученими Штатами та Європою. Багато американців схильні до цього. У США існує відчуття: ‘Ми занадто довго фінансували оборону Європи’. Європа складає близько 17% світового ВВП і близько 50% світових соціальних витрат. Тож є це відчуття образи, яке Росія намагається посилити та скористатися ним.” – Герберт Макмастер

26 травня Трамп висловив критику на адресу російських бомбардувань України, зазначивши, що він незадоволений діями Путіна, оскільки “він посилає ракети по містах і вбиває людей”. Тоді ж президент США припустив можливість введення нових санкцій проти Росії.

У відповідь на ці заяви, речник Путіна охарактеризував реакцію Трампа як “емоційну”, стверджуючи, що Росія вдячна Трампу за ініціювання переговорів між РФ та Україною.

27 травня Трамп додав, що “Путін не розуміє, що якби не я – з Росією трапилось би багато поганих речей”.