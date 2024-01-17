«Народна Правда», яка 16 січня 2024 року розмістила на своєму ютуб провокативне відео зі співробітниками Bihus.Info, видалила під відео в ютуб, а такох на сторінці Facebook коментарі під цим відео. До того ж, редакція обмежила можливість залишати під дописом нові коментарі.

Повідомила про блокування коментарів засновниця ініціативи «Нота єнота» Альона Романюк у своєму Facebook.

«Вранці хотіла ще дещо глянути про оту сміттярку “Народна Правда” у ФБ, а мене там забанили. Сторінку не шукає, з основного сайту, коли переходжу, пише: контент недоступний. А от з інших акаунтів норм заходиться», – написала Романюк

«Народна Правда обмежив(-ла) список людей, які можуть залишати коментарі до цього допису», — йдеться під постом з відео про Bihus.Info.