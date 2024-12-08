Члени Медіаруху звернулись до керівництва Міністерства культури і стратегічних комунікацій з метою прийняття виважених рішень у процесі реорганізації Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Вони наголосили на міжнародному визнанні Центру, його ролі у протидії російській дезінформації та підвищенні культури медіаспоживання серед українців.

Далі — заява Медіаруху.

Члени Медіаруху, громадські організації, які працюють у сфері медіа та комунікацій, а також представники медійної, комунікаційної і експертної спільноти закликають керівництво Міністерства культури і стратегічних комунікацій до виважених, прозорих і відповідальних рішень, а також відкритого професійного діалогу у процесі реорганізації Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Ми розуміємо і підтримуємо доцільність інституціоналізації Центру і об’єднання ресурсів для забезпечення ефективних стратегічних комунікацій держави. Водночас, втілюючи зміни, необхідно зберегти напрацювання і потенціал команди, яка працює в існуючому Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Протягом трьох з половиною років ця команда у співпраці та постійному діалозі з громадським сектором, міжнародними організаціями та медійно-комунікаційною спільнотою втілила чимало важливих і дієвих ініціатив як в Україні, так і на міжнародному рівні. Чимало з них спрямовані на викриття російських дезінформаційних операцій, навчають українців критичного мислення і допомагають підвищити культуру медіаспоживання.

Відмова від цих напрацювань створює репутаційні ризики, які можуть негативно вплинути й на внутрішню довіру, і на довіру міжнародних партнерів. У жовтні 2023 року під час візиту до Києва Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель завітав до Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Він високо оцінив роботу центру, зауваживши, що боротьба проти дезінформації є спільним пріоритетом Євросоюзу та України, а український досвід протидії російській дезінформації може бути корисним для європейських держав. ЄС серед інших міжнародних партнерів підтримував центр від часу його заснування.

Репутація, досвід, міжнародне визнання і довіра, налагоджені партнерства і бачення нинішньої команди, на нашу думку, повинні лягти в основу подальшого розвитку реформованого Центру стратегічних комунікацій.

Тимчасове призначення керівником Центру стратегічних комунікацій колишнього політичного консультанта і політтехнолога Сергія Бикова — людини, яка співпрацювала з проросійськими політичними силами й пропагандистськими медіа — стала для суспільства тривожним сигналом. Ми вважаємо неприйнятним залучення до роботи у сфері стратегічних комунікацій людей із заплямованою репутацією. Вітаємо вже озвучений намір керівництва міністерства провести відкритий прозорий конкурс на посади керівництва центру.

Стратегічні комунікації — це багатосторонній процес, у який залучені як державні органи, так і громадянське суспільство, медіа, міжнародні організації, іноземні дипломатичні представництва, експертні установи та інші суб’єкти, взаємна довіра і відкрите спілкування між якими є запорукою ефективності процесу.

Ми закликаємо активно залучати організації громадянського суспільства і медійно-комунікаційних експертів, які співпрацюють із Центром стратегічних комунікацій із часів його створення, до обговорення плану дій із реорганізації, підпорядкування та розвитку цієї інституції, а також інших проблем у сфері урядових комунікацій.

Ми готові до відкритого і конструктивного діалогу і сподіваємося, що до нього буде відкритим і керівництво Міністерства культури та стратегічних комунікацій, а також інші державні органи, залучені до роботи в інформаційній сфері й формування єдиного голосу України у світі.

Медіарух ГО «Львівський медіафорум» Euromaidan Press ГО «Детектор медіа» Медіа рішень «Рубрика» Онлайн-видання «Східний Варіант» Анастасія Руденко, координаторка медіамережі «Вікно Відновлення» Ukraїner Богдан Логвиненко, засновник Ukraїner Любов Цибульська, ГО «Join Ukraine” ГО «Комунікації для змін» StopFake Texty.org.ua Катерина Цибенко, незалежна консультантка зі стратегічних комунікацій ГО «Інститут масової інформації» Мережа захисту національних інтересів АНТС Марина Безкоровайна, медіаекспертка, програмна менеджерка, експертка зі стратегічних комунікацій Наталія Попович, співзасновниця, ГО «Resilient Ukraine» Інститут демократії ім. Пилипа Орлика Роман Шутов, стратегічний радник, International Media Support Юлія Каздобіна, старша дослідниця, рада зовнішньої політики «Українська призма» Дмитро Тузов, ведучий «Радіо NV», фундація «Суспільність»

Довідково: Медіарух — спільнота, що об’єднала журналістів провідних українських медіа, журналістів-розслідувачів та експертів медійних громадських організацій. Медіарух започаткував свою роботу 5 лютого 2019 року.

Нагадаємо, у п’ятницю, 6 грудня, в.о. директора Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки було призначено політконсультанта Сергія Бикова, який, за даними ЗМІ, раніше підтримував Віктора Медведчука.

За даними ЗМІ, Биков називав революцію Гідності “державним переворотом” й наголошував, що замість співпраці з ЄС та НАТО потрібно втілювати “мирний план” кума Путіна. Після обговорення у публічному просторі скандального в.о. директора Центру страткомунікацій звільнили.