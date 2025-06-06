Обстріл медичного автомобіля 54-ї бригади в Донецькій області: двоє поранених медиків

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

6 червня в Донецькій області медичний автомобіль 54-ї окремої механізованої бригади, що виконує завдання на Сіверському напрямку, став мішенню для обстрілу. Внаслідок цього інциденту двоє медиків отримали поранення.

Цю інформацію підтвердив речник оперативно-тактичного угруповання “Луганськ” Дмитро Запорожець.

“В автомобілі перебували двоє медиків – чоловік і жінка. Російські війська атакували медичний транспорт, який виконував завдання з евакуації та надання допомоги пораненим. Автомобіль був чітко промаркований хрестами зверху та по боках. Бійці 45-ї окремої артилерійської бригади, які поверталися з виконання завдання, помітили ситуацію і оперативно надали допомогу. Поранена дівчина перебуває у важкому стані, тоді як хлопець має більш стабільний стан,” – зазначив Дмитро Запорожець.

Дмитро Запорожець також додав, що обох поранених медиків направили до стабілізаційного пункту. Важливо зазначити, що медики їхали в автомобілі самостійно.