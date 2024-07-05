Про це йдеться на сайті Кабінету міністрів.
“Ухвалене Урядом рішення про платні медичні послуги є необхідним кроком, спрямованим на збільшення прозорості медичної системи, а також систематизацію та унормування фінансових надходжень українських медзакладів. Це сприятиме скороченню неформальних платежів та зменшенню випадків корупційних порушень, оскільки кожен пацієнт буде чітко знати, що покривається і що не покривається програмою медичних гарантій”, — зазначили у Кабміні.
Пацієнти або інші фізичні та юридичні особи повністю оплачуватимуть медичні послуги за таких випадків:
- звернення пацієнта без направлення лікаря, крім випадків, коли направлення не вимагається відповідно до законодавства;
- надання медпослуг закладами охорони здоров’я за договорами з юридичними особами;
- надання медпослуг у закладах охорони здоровʼя сектору безпеки і оборони та Державного управління справами пацієнтам, які не належать до прикріпленого контингенту;
- надання медпослуг, які не покриваються за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.
Також постанова визначає випадки, за яких пацієнти здійснюватимуть оплату лише за додаткові послуги, сама ж вартість медичної послуги покриватиметься коштом програми медичних гарантій.
Ідеться про:
- надання медпослуг за місцем проживання (вдома) чи перебування пацієнта за умови, якщо це є побажанням пацієнта, а не обумовлено його медичним станом;
- можливість самостійно обрати лікуючого лікаря при отриманні спеціалізованої медичної допомоги в плановому порядку в стаціонарних умовах;
- перебування в палаті із підвищеним рівнем комфорту та сервісу за запитом пацієнта.