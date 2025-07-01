Про це йдеться у розслідуванні журналістів “Слідства.Інфо”, які спираються на злиту внутрішню документацію російських структур.

Компанія, що має зв’язки з Віктором Медведчуком, який обвинувачується у державній зраді, була залучена до вивезення зерна з тимчасово окупованої Запорізької області та обслуговувала титановий бізнес у Криму, контрольований оточенням Путіна. Це стало відомо завдяки розслідуванню журналістів, яке базується на злитій внутрішній документації російських структур.

Згідно з отриманими даними, компанія “Флоранс”, пов’язана з Медведчуком, виконувала роль логістичного оператора для вивезення зерна з окупованої Запорізької області до анексованого Криму, звідки продукція транспортувалася до Туреччини. У 2023 році з Криму до Стамбула було відправлено понад 13 тисяч тонн пшениці та ячменю, які належали “Флоранс” як відправнику.

Документи свідчать, що експорт агропродукції узгоджувався на рівні Міністерства сільського господарства РФ, а “Флоранс” брала участь у відповідних нарадах разом із російськими державними структурами та іншими компаніями.

Згідно з доповіддю Конгресу США, у 2022 році Росія вкрала близько шести мільйонів тонн українського зерна. У 2023 році лише з окупованої частини Запорізької області було вивезено 2,5 мільйона тонн зерна.

Крім агрологістики, “Флоранс” також обслуговувала кримського виробника діоксиду титану – компанію “Титановые Инвестиции”, яка раніше належала українському бізнесмену Дмитру Фірташу, а згодом перейшла під контроль близьких до Путіна Аркадія та Бориса Ротенбергів. Російські документи підтверджують, що “Флоранс” здійснював транспортно-експедиційні перевезення з окупованої Херсонщини для потреб кримського заводу.

Незважаючи на викриття, компанія “Флоранс” та її активи досі не підпадають під українські або міжнародні санкції.

Сім’я Медведчуків після вторгнення РФ

Віктор Медведчук, кум президента Росії Володимира Путіна та нардеп забороненої “Опозиційної платформи – За життя”, став фігурантом справи про державну зраду, за результатами якої у 2021 році суд відправив його під домашній арешт.

27 лютого 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії, Медведчук втік з-під домашнього арешту. 12 квітня 2022 року президент Зеленський повідомив про його затримання, опублікувавши фото в наручниках і військовій формі.

Згодом Медведчук запропонував обміняти себе на українських полонених, зокрема захисників Маріуполя та цивільних, заблокованих у місті. 21 вересня 2022 року повідомлялося про перемовини щодо обміну за формулою 1 українець на 4 росіян, і Медведчук міг потрапити до списків на обмін.

У вересні 2022 року Медведчука обміняли на 200 українських захисників, серед яких були бійці “Азовсталі” та постраждалі від теракту в Оленівці.

10 січня 2023 року президент Зеленський позбавив громадянства України Віктора Медведчука, а також Андрія Деркача, Тараса Козака та Рената Кузьміна.

20 травня 2025 року Європейський Союз додав до санкційних списків 21 особу та шість організацій, причетних до дестабілізації ЄС та його партнерів. Серед них – Віктор Медведчук.