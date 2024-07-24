СБУ та НАБУ зібрали масштабну доказову базу у справі нафтопроводу "Самара-Західний напрямок" і повідомили про підозру Медведчуку та його спільникам

Про це повідомили у Службі безпеки України”.

“Служба безпеки та НАБУ зібрали масштабну доказову базу, яка доводить незаконність приватизації державного нафтопроводу “Самара-Західний напрямок” у 2015 році. Наразі про підозру повідомлено екснардепу Віктору Медведчуку та чотирьом представникам колишнього топменеджменту “Прикарпатзахідтрансу”, які заволоділи та управляли нафтопроводом”, — йдеться у повідомленні.

Підозру оголошено за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365−2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 384 (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу);

ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах організованою особою, що має службовий стан);

ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах);

ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (організація набуття, володіння та використання коштів, унаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені організованою групою та в особливо великому розмірі).

Як зазначають у СБУ, згідно з наявними даними, Медведчук розпочав реалізацію схеми у 2015 році та діяв у чіткій координації з тодішнім вищим політичним керівництвом України та РФ.

“До схеми Медведчук залучив третіх осіб, які надалі отримали керівні посади на підприємстві, що “приватизувало” зазначений нафтопровід”, — вказали у спецслужбі.

Нафтопродуктопровід “Самара-Західний напрямок” після розпаду СРСР залишився у власності Росії. Починаючи з 2005 року, Україна через суди доводила своє право на володіння ним, і тільки в 2014—2015 роках це право підтвердили Апеляційний і Вищий господарський суди.

“Утім, за підтримки тодішнього вищого керівництва України, Віктору Медведчуку вдалося скасувати це рішення через Рівненський господарський суд та оформити продаж нафтопродуктопроводу швейцарській компанії, яку фактично контролювали учасники схеми”, — розповіли в СБУ.

Після заволодіння “трубою” Медведчук та його спільники забезпечили її функціонування через підприємство “Прикарпатзахідтранс”, а отримані прибутки виводили на рахунки афілійованих зарубіжних компаній та розподіляли між собою. Відповідна інформація підкріплена доказами, які є у розпорядженні НАБУ та СБУ, а також показами самого Віктора Медведчука, які були добровільно та з усвідомленням сказаного надані ним до обміну з РФ.

З травня 2019 року, як вказано, прокачування дизеля через нафтопровід було заблоковано для його повернення у державну власність, а правоохоронні органи досліджували законність приватизації. У січні 2024 року Верховний суд України остаточно визнав українську частину нафтопроводу державною власністю.

Наразі досудове розслідування триває. Як зазначили у СБУ, проводиться комплекс заходів для притягнення підозрюваних, які перебувають за кордоном, до відповідальності, а також встановлюється коло всіх причетних до цієї незаконної оборудки.