Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Медіасервіс MEGOGO у партнерстві з телеканалом ICTV2 представили нову аудіозбірку “Татусеві казки”, приурочену до Міжнародного дня батька. Цей проєкт включає вісім оригінальних та адаптованих історій для дітей, які озвучили українські телеведучі, що є батьками. Про це повідомили у пресрелізі.

Аудіозбірка “Татусеві казки” доступна безкоштовно у мобільному застосунку MEGOGO в розділі “Аудіо”, як в Україні, так і за її межами. Ведучі ICTV та ICTV2 не лише озвучили казки, але й створили власні історії або адаптували традиційні сюжети. Кожна казка триває приблизно 10 хвилин, а автори поділилися своїм досвідом батьківства, що робить ці історії особливо близькими та зрозумілими для дітей.

Серед учасників проєкту – Вадим Карпʼяк, Андрій Ковальський, Петро Демʼянчук, Вʼячеслав Цимбалюк, Сергій Лиховида, Олександр Швачка, Григорій Герман та Олександр Богуцький. Команда MEGOGO створила цю збірку, реагуючи на зростаючий попит на якісний україномовний дитячий контент. Директорка з контенту MEGOGO BOOKS, Катерина Котвіцька, зазначила, що платформа постійно фіксує високий інтерес до дитячих аудіоказок, хоча їхня кількість залишається обмеженою.

Творці проєкту також акцентували увагу на якості текстів. Психологиня Світлана Ройз провела аналіз усіх історій, щоб впевнитися, що вони відповідають віковим особливостям сприйняття. Вона підкреслила, що коли батько читає або вигадує історію, це зміцнює зв’язок із дитиною, що особливо важливо в умовах війни, коли багато українських дітей не мають можливості спілкуватися з татом щодня.

Список казок у збірці

Олександр Богуцький – “Про правду і кривду” (адаптація народної казки)

Вадим Карпʼяк – “Дівчина і зачарований дуб” (сюжет з гуцульського фольклору)

Григорій Герман – “Казка про Тиграйця і Шумну Тінь”

Олександр Швачка – “Казка про Незламну Зорю”

Сергій Лиховида – “Казка про Бегемота Антоніо, його друзів та подорож до Антарктиди”

Андрій Ковальський – “Казка про Ква і Кві, або Як звучить справжня сила”

Петро Демʼянчук – “Вибір світла”

Вʼячеслав Цимбалюк – “Казка про Зоряний Ліс”