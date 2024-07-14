Meetup, який пройшов під крилом Ukrainian Blockchain Week 2024, організованої компанією Incrypted. Розробники оголосили про запуск розрахунків стейблкоіном USDC у мережі Solana, що матиме значний вплив на розмір комісій під час виконання переводів.

Головне нововведення, яке вже можуть відчути на собі всі користувачі Trustee Plus, полягає в тому, що завдяки співпраці з блокчейном Solana, будь-які зовнішні перекази стейблкоіна USDC відбуваються з мінімальною, а головне, прогнозованою комісією. Все, що вам треба – обрати при переказі іншому користувачеві USDC блокчейн Solana.

“Декілька місяців тому ми зробили можливість обмінювати cтейблкоіни в середині Trustee Plus без жодної комісії. Сьогодні до цього додали найбільш вигідний по грошах вивід USDC в блокчейні SOL. Це означає, що будь-яка кількість ваших USDT може бути обміняна на USDC без жодної комісії, а далі переказана на зовнішній гаманець, всього за 1 USDC. Гріх таким не користуватись вже зараз” – Вадим Груша, СЕО Trustee Plus.

На момент написання цієї новини комісія за Gas в мережі ERC-20 складала 6.75 USDC. Це далеко не найвищий показник комісії, який збільшується прямо пропорційно завантаженню блокчейну Ethereum. Залежно від кількості користувачів і об’ємів операцій комісія ERC-20 може сягати 50-80 USDC і вище. Це означає, наприклад, що для переказу 10 USDC вам треба буде витратити від 6 до 80 USDC додаткової комісії.

З блокчейном Solana все набагато простіше і вигідніше. В незалежності від завантаженості і об’ємів операцій вам треба буде заплатити всього 1 USDC комісії за будь-який переказ зовнішньому користувачу.

“Представники різних блокчейнів багато кажуть про необхідність масового прийняття криптовалют. Проте варто пам’ятати, що найкоротший шлях до цього дійсно великою масою користувачів – це їх вигідність, швидкість і надійність. Сьогодні, разом з Trustee Plus, ми робимо ще один крок в напрямку мільярда користувачів криптовалютними активами” – Ден Альберт, CEO Solana Foundation.

Особливо приємно відмітити, що тепер такою можливістю можуть скористатися клієнти найбільш динамічно розвиваючогося криптопроєкту України – криптогаманця Trustee Plus.

“Ми високо цінуємо зусилля команди Trustee, націлені на популяризацію криптовалют саме в Україні. За попередніми підрахунками Kumeka Team – партнера Solana Foundation, на сьогодні в Україні не менше 100 000 користувачів мережі Solana. Сподіваємось, що завдяки співпраці з Trustee Plus ми подвоїмо цю цифру” – Марк Лецюк, співзасновник Kumeka Team, спільноти ентузіастів з розвитку екосистеми Solana в Україні.

Як ми нещодавно повідомляли, криптогаманець Trustee Plus з вбудованою платіжною карткою відриває для своїх користувачів масу нових переваг. Однією з найпопулярніших послуг є можливість купити ефіріум за гривні. Сюди ж варто віднести відсутність комісій за обмін стейблкоінів, виведення гривні на картку, обслуговування та інші операції. Хочете увійти у світ цифрових активів зі зручними та вигідними тарифами? Тоді настав час спробувати переваги Trustee Plus.