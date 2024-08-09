Про це пише Reuters.
“Ми не можемо цього зробити. Це не від нас залежить”, — заявив Обрадор на пресконференції.
Таким чином влада Мексики відреагувала на заклики української влади заарештувати главу Кремля у разі його приїзду на інавгурацію Шейнбаум, що заплановане на 1 жовтня.
Європейський Союз також закликав мексиканський уряд розглянути можливість арешту Путіна, якщо він відвідає цей захід.
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