Президент Мексики відхилив прохання України заарештувати Путіна під час його візиту

Про це пише Reuters.

“Ми не можемо цього зробити. Це не від нас залежить”, — заявив Обрадор на пресконференції.

Таким чином влада Мексики відреагувала на заклики української влади заарештувати главу Кремля у разі його приїзду на інавгурацію Шейнбаум, що заплановане на 1 жовтня.

Європейський Союз також закликав мексиканський уряд розглянути можливість арешту Путіна, якщо він відвідає цей захід.