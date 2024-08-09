Президент Мексики Андрес Обрадор відхилив прохання України заарештувати Путіна, якщо той приїде на інавгурацію нової президентки Клаудії Шейнбаум.

Про це пише Reuters.

“Ми не можемо цього зробити. Це не від нас залежить”, — заявив Обрадор на пресконференції.

Таким чином влада Мексики відреагувала на заклики української влади заарештувати главу Кремля у разі його приїзду на інавгурацію Шейнбаум, що заплановане на 1 жовтня.

Європейський Союз також закликав мексиканський уряд розглянути можливість арешту Путіна, якщо він відвідає цей захід.