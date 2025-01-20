Про це вона повідомила в соцмережі Х.

“Офіційний мем Меланії вже є! Ви можете купити $MELANIA зараз”, – написала Меланія Трамп.

За даними Forbes, ціна криптовалюти Меланії різко зросла після запуску, досягнувши позначки $6 за монету. Ринкова капіталізація $MELANIA перевищила 5 млрд доларів, що викликало ажіотаж серед трейдерів.

Напередодні Дональд Трамп оголосив про запуск свого мем-коїна $TRUMP, який швидко увійшов до ТОП-20 криптовалют за ринковою капіталізацією – 14 млрд доларів. Однак після оголошення Меланії про запуск $MELANIA ціна криптовалюти Трампа обвалилася на 40%.

Обидві криптовалюти – $TRUMP і $MELANIA – були створені на блокчейні Solana. Мем-коїни, зазвичай створені як жарт, отримують прибуток через зростання попиту, що призводить до збільшення курсу.