Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні назвала американського мільярдера Ілона Маска "дивовижною людиною", говорячи про свої особисті стосунки з засновником Tesla. Вона підкреслила, що вони мають дуже хороші стосунки, і спілкуватися з ним завжди цікаво.

Про це повідомляє bluewin.

“Він – дивовижна людина, і з ним завжди дуже цікаво спілкуватися”, – зазначила Мелоні.

Водночас прем’єрка зауважила, що існують сфери, в яких їхні погляди розходяться. Вона також зауважила, що деякі люди, які раніше захоплювалися Маском, зараз змінюють свою думку, оскільки він вибрав “неправильний” табір.

Мелоні натякнула на політичну ситуацію, вказавши, що деякі люди тепер зображують Маска як “монстра” лише через його підтримку певних політичних сил.

Нагадаємо, раніше Маск публічно закликав голосувати за німецьких ультраправих і підтримав їх у колонці для газети Welt am Sonntag, що викликало хвилю обурення серед політиків Німеччини.