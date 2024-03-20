Прем'єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні виступила проти будь-якого прямого втручання в Україну, наголошуючи, що Італія підтримує країну, яка постраждала від вторгнення Росії.

Про це Мелоні заявила під час виступу в Сенаті напередодні саміту лідерів ЄС, передає Bloomberg.

Вона висловила обурення президенту Франції Еммануелю Макрону за тиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо посилення позиції відносно Росії, стверджуючи, що будь-яке пряме військове втручання може призвести до небезпечної ескалації конфлікту.

Вона також висловила сумнів щодо можливості провести успішні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, зазначивши, що Росія не виконувала свої зобов’язання у минулому.

Мелоні також висловила свою думку про втручання Ізраїлю в конфлікт на Газзі, відмовляючись від наземної операції в Рафаху.