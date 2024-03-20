Про це Мелоні заявила під час виступу в Сенаті напередодні саміту лідерів ЄС, передає Bloomberg.
Вона висловила обурення президенту Франції Еммануелю Макрону за тиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо посилення позиції відносно Росії, стверджуючи, що будь-яке пряме військове втручання може призвести до небезпечної ескалації конфлікту.
Вона також висловила сумнів щодо можливості провести успішні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, зазначивши, що Росія не виконувала свої зобов’язання у минулому.
Мелоні також висловила свою думку про втручання Ізраїлю в конфлікт на Газзі, відмовляючись від наземної операції в Рафаху.
- Микола Княжицький вважає зняття памʼятнику Богдана Хмельницького гарною ідеєю
- Нацбанк запровадив нові вимоги до банків, які дають кредити
- Удари БПЛА по російських нафтопереробних заводах стали новим етапом війни, — Bloomberg