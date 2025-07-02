Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Мемет Люманов є одним із ключових фігурантів шостої Бахчисарайської групи у справі “Хізб ут-Тахрір”. 23 червня 2025 року Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону ухвалив рішення залишити всіх учасників справи під вартою до 7 жовтня 2025 року. Люманова затримали 23 березня 2023 року під час масових обшуків у Бахчисараї, звинувативши його у “тероризмі”.

Дружина Мемета, Анна Корнійчук, згадує про той день, коли їхній спокій був порушений: силовики прийшли вранці, не давши можливості попрощатися з дітьми чи навіть поїсти.

“Ми прокинулися від шуму машини, що зупинилася під вікном. Силовики світили дітям у вікна і стукали у двері. Ми зрозуміли, що прийшли з обшуком. Вони знайшли книги, які їм не сподобалися. Це життєпис праведних халіфів, елементарна література, яка є в будинку в кожного мусульманина, що вивчає свою релігію.”

Того ж дня Мемета Люманова заарештували. Анна розповідає, що силовики прийшли о 4:30 ранку, а вже о 7:00 були готові відвозити чоловіка. Йому дозволили лише 5 хвилин, заборонивши молитися та їсти. Діти були налякані і плакали, усвідомлюючи, що батька забирають.

Анна та Мемет познайомилися у 2013 році в Бахчисараї, одружилися через два тижні і з того часу завжди були разом, виховуючи трьох дітей.

“З першого погляду я зрозуміла, що Мемет – це та людина, яка готова прийти на допомогу. Він чуйний, цілеспрямований, проста людина в спілкуванні та допомозі близьким. Він багато часу проводив із дітьми, ми могли всією сім’єю виїжджати на море, в гори або в кафе, де діти могли веселитися.”

За словами Анни, Мемет піклувався не лише про свою родину, а й активно допомагав репресованим землякам та їхнім родинам.

“Мемет – кримський татарин, який дуже любить свою батьківщину. Коли у 2016 році почалися масові арешти, він не залишився осторонь. Він почав їздити на суди, виступав водієм для дружин і матерів політв’язнів. За цю позицію, за любов до свого народу, мій чоловік зараз утримується в катівнях СІЗО за політично сфабрикованою справою.”

Окупаційна влада звинувачує Люманова в організації терористичної діяльності, утримуючи його в Ростовському СІЗО. Анна зазначила, що бачила чоловіка під час судового засідання і змогла перекинутися кількома словами.

“Мемет тримається добре, стійко, бадьоро, завжди з посмішкою. Він ніколи не впадає у відчай, завжди підтримує нас і свій народ. Коли ми бачимо його на судових засіданнях, він постійно з усмішкою. Діти важко переживають відсутність батька, вони часто кажуть: ‘Якби був бабашка, ми б поїхали туди’. Їм дуже важко, вони чекають його повернення.”

Що стосується шостої Бахчисарайської групи у справі “Хізб ут-Тахрір”, 5 березня в Бахчисарайському та Джанкойському районах Криму силовики провели обшуки у десяти кримських татар. Суд обрав запобіжний захід чотирьом із них – Мемету Люманову, Азізу Азізову, Рустему Османову та Мустафі Абдураманову, яких відправили в СІЗО.

Пізніше суд також відправив у СІЗО інших затриманих жителів Джанкоя, серед яких імам мечеті села Лобанове Вахід Мустафаєв та Арсен Кашка. Колишньому імаму Ремзі Куртнезірову через хворобу призначили домашній арешт. Усі десять затриманих звинувачуються в участі у забороненій в Росії ісламській партії “Хізб ут-Тахрір”.

Ця партія визнана терористичною організацією в Росії з 2003 року, а її учасників звинувачують у “антиконституційній діяльності” та спробах створити “всесвітній халіфат”. Після окупації Криму у 2014 році російська влада поширила ці звинувачення на кримських татар, посиливши тиск на них за незгоду з окупацією півострова.