Президент України наголосив, що його спілкування з Дональдом Трампом не потребує стороннього втручання, незалежно від джерела такого посередництва.

Про це він повідомив під час засідання Всеукраїнського Конгресу місцевих і регіональних влад.

Зеленський зазначив, що у його комунікаціях із новообраним президентом США Дональдом Трампом немає необхідності залучати посередників. Це стосується як представників інших держав, так і окремих осіб усередині країни.

“Я спілкуюся з президентом Трампом, у нас було кілька зустрічей і розмов. Посередники в цьому мені не потрібні з інших країн, різні політики, які піаряться на цьому”, – підкреслив український лідер.

Зеленський також уточнив, що не потребує посередництва і від представників України. Глава держави пояснив, що наразі йде процес знайомства з командою Трампа. Він зауважив, що до офіційної інавгурації новообраний президент США не може повноцінно відповідати на низку питань, враховуючи обмеження юридичного характеру.